Вірш дідусеві на день народження: зворушливе до сліз вітання
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Виберіть для свого діда найкрасивіший вірш на день народження
Привітайте дідуся з днем народження, написавши милі вірші, які змусять його розпливтися в милій посмішці. Розмістіть вітання у соцмережі, якщо ваш дідусь користується ними. Якщо ні, напишіть вірш на вітальній листівці або зачитайте під час особистої зустрічі.
Гарне привітання дідусеві у віршах змусить його пишатися тим, що у нього є такий уважний і люблячий онук чи онука, як ви. Вибрати вірш для іменинника ви можете в цій добірці, яку склав "Телеграф".
Вірш для дідуся на день народження
Я, дідусю, привітаю
Від душі сьогодні вас.
До порад життєвих ваших
Я звертаюсь повсякчас.
Побажаю сили в тілі
І завзятості в душі.
Буде більше позитиву,
Менше в справах метушні.
***
В день народження твій, діду,
Руку в зморшках тисну я.
Хай міцніє з кожним роком
Сила духу лиш твоя.
Будь здоровим і бадьорим,
Прагни, мрій, перемагай.
І уклін мій за турботу
Низький зараз ти приймай.
Нема діда в світі краще,
Поряд будь зі мною завжди.
В серці свій запал юнацький
Ти надовго збережи.
Дідусю сивенький! Натруджені руки
Тебе поцілуємо і пригорнем.
У твій день народження ми, твої внуки,
Тебе привітаємо з радісним днем!
Дідусю! Будь сильним, рокам не здавайся,
І снігу радій, і весну зустрічай,
І літньому сонечку радо всміхайся,
І золото осені щиро вітай!
***
Мій приклад, мій кумир і мій наставник,
Моя опора і підтримка, діду, ти!
Хай сонячним твій буде кожен ранок,
І буде Бог твоє здоров’я берегти.
Хай буде успіх, щастя і натхнення
Іти вперед і бути молодим.
Дідусь, тебе вітаю з днем варення,
Будь оптиміст і справжній богатир!
Дідусь, прийми мої вітання
Й найкращі побажання.
Щоб здоровим ти завжди був,
Про щиру усмішку не забув.
Щоб щастя приносила кожна річ
Й не мучила думками ніч.
Щоб радість лилась через край,
Успіх супроводжує хай.
***
Дідусю, з днем народження тебе —
Бажаю щиро злагоди й любові,
Щоб гріло небо, ясно-голубе,
Веселка квітла різнокольорова.
Ти з кожним роком тільки молодій,
Щоб до ладу були численні справи.
Люблю тебе, прекрасний діду мій!
Живи у мирі, довго та яскраво.
Любий дідусю, дідусю найкращий,
Зичу великого світлого щастя.
Прикладом завжди для мене лишайся,
Настрою хибному не піддавайся!
Щастя тобі, розуміння, здоров’я,
Жити з душею, що ллється з любов’ю.
Бути усміхненим з гумором вічним
Та залишатись завжди доброзичливим!
***
Дідусю, мій найкращий, найдобріший!
Тобі у день народження нехай
І сонце світить в небі яскравіше,
І небо ллється синню через край!
Хай добрі вісті пташками дзвінкими
Летять до тебе весело щодня,
І світлими нехай, і гомінкими
Дні твої будуть, так бажаю я!
Раніше "Телеграф" публікував чудові привітання дідусеві з ювілеєм.