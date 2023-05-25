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Вірш дідусеві на день народження: зворушливе до сліз вітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Вітальні вірші для дідуся
Вітальні вірші для дідуся. Фото freepik.com

Виберіть для свого діда найкрасивіший вірш на день народження

Привітайте дідуся з днем ​​народження, написавши милі вірші, які змусять його розпливтися в милій посмішці. Розмістіть вітання у соцмережі, якщо ваш дідусь користується ними. Якщо ні, напишіть вірш на вітальній листівці або зачитайте під час особистої зустрічі.

Гарне привітання дідусеві у віршах змусить його пишатися тим, що у нього є такий уважний і люблячий онук чи онука, як ви. Вибрати вірш для іменинника ви можете в цій добірці, яку склав "Телеграф".

Вірш для дідуся на день народження

Я, дідусю, привітаю

Від душі сьогодні вас.

До порад життєвих ваших

Я звертаюсь повсякчас.

Побажаю сили в тілі

І завзятості в душі.

Буде більше позитиву,

Менше в справах метушні.

***

В день народження твій, діду,

Руку в зморшках тисну я.

Хай міцніє з кожним роком

Сила духу лиш твоя.

Будь здоровим і бадьорим,

Прагни, мрій, перемагай.

І уклін мій за турботу

Низький зараз ти приймай.

Нема діда в світі краще,

Поряд будь зі мною завжди.

В серці свій запал юнацький

Ти надовго збережи.

Дідусю сивенький! Натруджені руки

Тебе поцілуємо і пригорнем.

У твій день народження ми, твої внуки,

Тебе привітаємо з радісним днем!

Дідусю! Будь сильним, рокам не здавайся,

І снігу радій, і весну зустрічай,

І літньому сонечку радо всміхайся,

І золото осені щиро вітай!

***

Мій приклад, мій кумир і мій наставник,

Моя опора і підтримка, діду, ти!

Хай сонячним твій буде кожен ранок,

І буде Бог твоє здоров’я берегти.

Хай буде успіх, щастя і натхнення

Іти вперед і бути молодим.

Дідусь, тебе вітаю з днем варення,

Будь оптиміст і справжній богатир!

Дідусь, прийми мої вітання

Й найкращі побажання.

Щоб здоровим ти завжди був,

Про щиру усмішку не забув.

Щоб щастя приносила кожна річ

Й не мучила думками ніч.

Щоб радість лилась через край,

Успіх супроводжує хай.

***

Дідусю, з днем народження тебе —

Бажаю щиро злагоди й любові,

Щоб гріло небо, ясно-голубе,

Веселка квітла різнокольорова.

Ти з кожним роком тільки молодій,

Щоб до ладу були численні справи.

Люблю тебе, прекрасний діду мій!

Живи у мирі, довго та яскраво.

Любий дідусю, дідусю найкращий,

Зичу великого світлого щастя.

Прикладом завжди для мене лишайся,

Настрою хибному не піддавайся!

Щастя тобі, розуміння, здоров’я,

Жити з душею, що ллється з любов’ю.

Бути усміхненим з гумором вічним

Та залишатись завжди доброзичливим!

***

Дідусю, мій найкращий, найдобріший!

Тобі у день народження нехай

І сонце світить в небі яскравіше,

І небо ллється синню через край!

Хай добрі вісті пташками дзвінкими

Летять до тебе весело щодня,

І світлими нехай, і гомінкими

Дні твої будуть, так бажаю я!

Раніше "Телеграф" публікував чудові привітання дідусеві з ювілеєм.

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#День народження #Вірші #Поздоровлення #З Днем народження