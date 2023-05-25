Стих дедушке на день рождения: трогательное до слез поздравление

Выберите для своего дедушки самый красивый стих на день рождения

Поздравьте дедушку с днем ​​​​рождения, написав милое стихотворение, которое заставит его расплыться в милой улыбке. Разместите поздравление в соцсети, если ваш дедушка пользуется ними. Если нет, напишите стих на поздравительной открытке, либо зачитайте при личной встрече.

Красивое поздравление дедушке в стихах заставит его гордиться тем, что у него есть такой внимательный и любящий внук или внучка, как вы. Выбрать подходящий стих для именинника вы можете в этой подборке, которую составил "Телеграф".

Стих для дедушки на день рождения

Что для дедушки важней? Дней тепло, уют ночей? Может, пенсия в кармане? Может, дача или баня? Нет, важнее — не болеть, Быть веселым, песни петь. Потому желаю я Лишь здоровья и огня. День рожденья празднуй свой, Внуков ты с усмешкой "строй" — Нам приятен твой указ. Дед, ты суперский у нас!

***

Ты очень мудрый человек,

Будто прожил ты целый век!

Ты добрый, щедрый, очень смелый

И на все руки ты умелый.

Беру с тебя всегда пример,

Ты — настоящий кавалер.

Горжусь тобой, любимый дед,

Ты для меня — авторитет.

Так с днем рождения поздравляю

И долгих лет тебе желаю.

Здоровья крепкого и счастья,

Беречь себя от всех ненастий.

Мой самый лучший дедушка, Сегодня праздник твой. И день рожденья с радостью Я проведу с тобой! В твой день рожденья, дедушка, Хочу я пожелать Дожить до ста как минимум И старости не знать. Здоровья богатырского, Возможностей, добра! Чтоб жизнь твоя спокойною, Счастливою была.

***

Мой дедуля хоть куда!

Течет крыша? Не беда.

Подлатает, подрихтует.

Не работа — ерунда!

На рыбалку он пойдет —

Без улова не придет.

Всем котам с соседних улиц

Рыбный завтрак принесет.

С днем рождения, дедуля,

Реактивный мой, как пуля!

Счастья, бодрости, удачи,

Пусть душа твоя не плачет.

Нынче возраст твой — секрет.

Водка и табак — запрет.

Дай Бог счастья тебе, дед,

Быть здоровым до 100 лет.

С днем рождения, дедуля, Сильный, добрый человек! Будь здоров и духом крепок, Будет славным пусть твой век! Нам всегда безмерно важен Мудрый жизненный совет. Оставайся нам опорой Еще много-много лет! Мы тобой гордимся очень, Ты один у нас такой. Будь веселым и активным, И не думай про покой.

***

С днем рождения, дед!

Долгих-долгих лет,

Жизни доброй, мирной

С пенсией стабильной.

Радости и дружбы,

Быть родным и нужным,

В сердце огонька.

Пусть поет душа.

Силы пусть не тают,

Мечты не исчезают —

Все пусть исполняются,

Счастье не кончается.

Ранее "Телеграф" публиковал отличные поздравления дедушке с юбилеем.