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Стих дедушке на день рождения: трогательное до слез поздравление

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Поздравительные стихи для дедушки
Поздравительные стихи для дедушки. Фото freepik.com

Выберите для своего дедушки самый красивый стих на день рождения

Поздравьте дедушку с днем ​​​​рождения, написав милое стихотворение, которое заставит его расплыться в милой улыбке. Разместите поздравление в соцсети, если ваш дедушка пользуется ними. Если нет, напишите стих на поздравительной открытке, либо зачитайте при личной встрече.

Красивое поздравление дедушке в стихах заставит его гордиться тем, что у него есть такой внимательный и любящий внук или внучка, как вы. Выбрать подходящий стих для именинника вы можете в этой подборке, которую составил "Телеграф".

Стих для дедушки на день рождения

Что для дедушки важней?

Дней тепло, уют ночей?

Может, пенсия в кармане?

Может, дача или баня?

Нет, важнее — не болеть,

Быть веселым, песни петь.

Потому желаю я

Лишь здоровья и огня.

День рожденья празднуй свой,

Внуков ты с усмешкой "строй" —

Нам приятен твой указ.

Дед, ты суперский у нас!

***

Ты очень мудрый человек,

Будто прожил ты целый век!

Ты добрый, щедрый, очень смелый

И на все руки ты умелый.

Беру с тебя всегда пример,

Ты — настоящий кавалер.

Горжусь тобой, любимый дед,

Ты для меня — авторитет.

Так с днем рождения поздравляю

И долгих лет тебе желаю.

Здоровья крепкого и счастья,

Беречь себя от всех ненастий.

Мой самый лучший дедушка,

Сегодня праздник твой.

И день рожденья с радостью

Я проведу с тобой!

В твой день рожденья, дедушка,

Хочу я пожелать

Дожить до ста как минимум

И старости не знать.

Здоровья богатырского,

Возможностей, добра!

Чтоб жизнь твоя спокойною,

Счастливою была.

***

Мой дедуля хоть куда!

Течет крыша? Не беда.

Подлатает, подрихтует.

Не работа — ерунда!

На рыбалку он пойдет —

Без улова не придет.

Всем котам с соседних улиц

Рыбный завтрак принесет.

С днем рождения, дедуля,

Реактивный мой, как пуля!

Счастья, бодрости, удачи,

Пусть душа твоя не плачет.

Нынче возраст твой — секрет.

Водка и табак — запрет.

Дай Бог счастья тебе, дед,

Быть здоровым до 100 лет.

С днем рождения, дедуля,

Сильный, добрый человек!

Будь здоров и духом крепок,

Будет славным пусть твой век!

Нам всегда безмерно важен

Мудрый жизненный совет.

Оставайся нам опорой

Еще много-много лет!

Мы тобой гордимся очень,

Ты один у нас такой.

Будь веселым и активным,

И не думай про покой.

***

С днем рождения, дед!

Долгих-долгих лет,

Жизни доброй, мирной

С пенсией стабильной.

Радости и дружбы,

Быть родным и нужным,

В сердце огонька.

Пусть поет душа.

Силы пусть не тают,

Мечты не исчезают —

Все пусть исполняются,

Счастье не кончается.

Ранее "Телеграф" публиковал отличные поздравления дедушке с юбилеем.

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#День рождения #Стихи #Поздравления #С Днем рождения