Стих дедушке на день рождения: трогательное до слез поздравление
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Выберите для своего дедушки самый красивый стих на день рождения
Поздравьте дедушку с днем рождения, написав милое стихотворение, которое заставит его расплыться в милой улыбке. Разместите поздравление в соцсети, если ваш дедушка пользуется ними. Если нет, напишите стих на поздравительной открытке, либо зачитайте при личной встрече.
Красивое поздравление дедушке в стихах заставит его гордиться тем, что у него есть такой внимательный и любящий внук или внучка, как вы. Выбрать подходящий стих для именинника вы можете в этой подборке, которую составил "Телеграф".
Стих для дедушки на день рождения
Что для дедушки важней?
Дней тепло, уют ночей?
Может, пенсия в кармане?
Может, дача или баня?
Нет, важнее — не болеть,
Быть веселым, песни петь.
Потому желаю я
Лишь здоровья и огня.
День рожденья празднуй свой,
Внуков ты с усмешкой "строй" —
Нам приятен твой указ.
Дед, ты суперский у нас!
***
Ты очень мудрый человек,
Будто прожил ты целый век!
Ты добрый, щедрый, очень смелый
И на все руки ты умелый.
Беру с тебя всегда пример,
Ты — настоящий кавалер.
Горжусь тобой, любимый дед,
Ты для меня — авторитет.
Так с днем рождения поздравляю
И долгих лет тебе желаю.
Здоровья крепкого и счастья,
Беречь себя от всех ненастий.
Мой самый лучший дедушка,
Сегодня праздник твой.
И день рожденья с радостью
Я проведу с тобой!
В твой день рожденья, дедушка,
Хочу я пожелать
Дожить до ста как минимум
И старости не знать.
Здоровья богатырского,
Возможностей, добра!
Чтоб жизнь твоя спокойною,
Счастливою была.
***
Мой дедуля хоть куда!
Течет крыша? Не беда.
Подлатает, подрихтует.
Не работа — ерунда!
На рыбалку он пойдет —
Без улова не придет.
Всем котам с соседних улиц
Рыбный завтрак принесет.
С днем рождения, дедуля,
Реактивный мой, как пуля!
Счастья, бодрости, удачи,
Пусть душа твоя не плачет.
Нынче возраст твой — секрет.
Водка и табак — запрет.
Дай Бог счастья тебе, дед,
Быть здоровым до 100 лет.
С днем рождения, дедуля,
Сильный, добрый человек!
Будь здоров и духом крепок,
Будет славным пусть твой век!
Нам всегда безмерно важен
Мудрый жизненный совет.
Оставайся нам опорой
Еще много-много лет!
Мы тобой гордимся очень,
Ты один у нас такой.
Будь веселым и активным,
И не думай про покой.
***
С днем рождения, дед!
Долгих-долгих лет,
Жизни доброй, мирной
С пенсией стабильной.
Радости и дружбы,
Быть родным и нужным,
В сердце огонька.
Пусть поет душа.
Силы пусть не тают,
Мечты не исчезают —
Все пусть исполняются,
Счастье не кончается.
Ранее "Телеграф" публиковал отличные поздравления дедушке с юбилеем.