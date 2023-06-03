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З Трійцею 2023! Найкращі барвисті листівки до світлого свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Трійця у 2023 році випадає на 4 червня
Трійця у 2023 році випадає на 4 червня. Фото Телеграф

Не забудьте привітати рідних 4 червня зі святом Святої Трійці

У неділю, 4 червня, відзначається Свята Трійця. Цього дня парафіяни православної церкви відвідують храм, запалюють свічки та звертаються до Всевишнього з молитвами про свої найважливіші потреби. Перед цим святом християни також відзначають інший важливий день, відомий як Троїцька батьківська субота. Відповідно до народних традицій, у цю дату заведено відвідувати цвинтарі і поминати померлих.

Важливо не забувати про своїх близьких у світле свято Трійці-2023! Щоб висловити свої почуття красиво та щиро, пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом, де ми підготували найкращі привітання зі світлим святом для ваших рідних та друзів. Достатньо просто відправити картинку в соцмережі чи месенджері.

З Трійцею 2023: листівки і картинки

листівка вітаю зі святою трійцею
листівка зі святою трійцею 2023
листівка вітаємо зі світлим православним святом трійцею
листівка вітаю зі святою трійцею
листівка вітаю зі світлою трійцею
листівка вітаємо зі світлим святом трійцею

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть Трійцю по-новому. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Трійця