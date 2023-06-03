З Трійцею 2023! Найкращі барвисті листівки до світлого свята

Не забудьте привітати рідних 4 червня зі святом Святої Трійці

У неділю, 4 червня, відзначається Свята Трійця. Цього дня парафіяни православної церкви відвідують храм, запалюють свічки та звертаються до Всевишнього з молитвами про свої найважливіші потреби. Перед цим святом християни також відзначають інший важливий день, відомий як Троїцька батьківська субота. Відповідно до народних традицій, у цю дату заведено відвідувати цвинтарі і поминати померлих.

Важливо не забувати про своїх близьких у світле свято Трійці-2023! Щоб висловити свої почуття красиво та щиро, пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом, де ми підготували найкращі привітання зі світлим святом для ваших рідних та друзів. Достатньо просто відправити картинку в соцмережі чи месенджері.

З Трійцею 2023: листівки і картинки

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть Трійцю по-новому. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.