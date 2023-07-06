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Вітання з Івана Купала 2023 на будь-який смак: гарні картинки та музичні листівки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У ніч із 6 на 7 липня святкують Івана Купала
У ніч із 6 на 7 липня святкують Івана Купала

Привітайте з купальським святом своїх близьких, надіславши тепле побажання у мережі

Народне свято Івана Купала вважається одним із наймістичніших дат року та відзначається у ніч з 6 на 7 липня. У церковному календарі на липень він збігається зі святом Різдва Іоанна Предтечі, тож у цій події переплелися язичницькі й православні традиції.

В Іванів день влаштовують народні гуляння біля водойм. Деякі обряди та звичаї наших предків в інтерпретованому вигляді живуть досі, наприклад, популярні стрибки через багаття, різні ворожіння, купальські купання і пошук "магічної квітки" папороті.

З нагоди свята Івана Купала "Телеграф" підібрав для вас гарні картинки та музичні листівки, які можна переслати близьким і друзям у месенджерах або розмістити у своїх соціальних мережах. Нехай Іванов день принесе вашим сім’ям здоров’я, щастя, удачу й мир!

Красиві картинки на Івана Купала 2023

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала

Музичні листівки до свята Івана Купала (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки вихідних та будніх днів буде в українців у липні. Другий літній місяць передбачає низку важливих дат, про які варто знати.

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#Івана Купала #Поздоровлення #Листівки