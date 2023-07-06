Вітання з Івана Купала 2023 на будь-який смак: гарні картинки та музичні листівки

Привітайте з купальським святом своїх близьких, надіславши тепле побажання у мережі

Народне свято Івана Купала вважається одним із наймістичніших дат року та відзначається у ніч з 6 на 7 липня. У церковному календарі на липень він збігається зі святом Різдва Іоанна Предтечі, тож у цій події переплелися язичницькі й православні традиції.

В Іванів день влаштовують народні гуляння біля водойм. Деякі обряди та звичаї наших предків в інтерпретованому вигляді живуть досі, наприклад, популярні стрибки через багаття, різні ворожіння, купальські купання і пошук "магічної квітки" папороті.

З нагоди свята Івана Купала "Телеграф" підібрав для вас гарні картинки та музичні листівки, які можна переслати близьким і друзям у месенджерах або розмістити у своїх соціальних мережах. Нехай Іванов день принесе вашим сім’ям здоров’я, щастя, удачу й мир!

Красиві картинки на Івана Купала 2023

Музичні листівки до свята Івана Купала (відео)

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