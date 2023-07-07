Привітання зі святом Івана Купала: найкрасивіші листівки для близьких та друзів

Святковий купальський день – ще один привід побажати добра найдорожчим серцю людям

Багато років тому слов’яни масштабно святкували Івана Купала в ніч із 6 на 7 липня (за григоріанським календарем). Деякі з традицій збереглися досі, хоч і осучаснилися: купання у водоймищах, плетіння вінків, стрибання через багаття та пошук міфічної квітки папороті.

Народне свято у церковній традиції збігається з Різдвом Іоанна Предтечі (той самий Іван Купала), тож у цей день перемішалися язичницькі та православні звичаї. Віряни вшановують цього дня Іоанна Хрестителя, пророка, який передбачив явлення Месії.

"Телеграф" публікує добірку яскравих листівок до Дня Івана Купала. Вибирайте картинку, яка вам сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте рідним, друзям і колегам у месенджерах. Не забудьте побажати їм здорового, щасливого, мирного та довгого життя, адже свято – ще один привід сказати теплі слова своїм близьким.

Картинки на День Івана Купала

Листівки зі святом Івана Купала

Привітання на Івана Купала 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначатимуть в Україні у липні 2023 року. У календарі на другий літній місяць є кілька важливих дат, хоч і додаткових вихідних у воєнний час не очікується.