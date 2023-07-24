Картинки з днем ангела Ольга: найкращі привітання з іменинами

Ольга, безсумнівно, одне з найпоширеніших імен в Україні.

У понеділок, 24 липня, усі володарки гарного імені Ольга відзначають свої іменини, адже цього дня православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Звичайно ж, ми не могли пропустити це свято та зібрали для вас найкрасивіші листівки та картинки з днем ангела Ольги.

Існує кілька версій щодо походження цього красивого жіночого імені. Перший варіант — ім’я пішло від давньоскандинавського Helga і означає "свята", "світла", "ясна", "мудра", "священна", "фатальна". А за другою версією — з давньослов’янської мови, від імен Вольга, Волх, що означає "сонячна", "хороша", "значна", "велика".

Напевно, у кожного є знайома на ім’я Оля, тому в цей день вам точно буде когось привітати. Обов’язково виділіть хвилинку свого часу та відправте картинку з днем ангела Ольга своїм знайомим, друзям, колегам чи родичам. Найкрасивіші вітання з іменинами Ольги – далі у матеріалі.

Картинки з днем ангела Ольга: барвисті привітання

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.