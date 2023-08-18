Преображення Господнє 2023: листівки та музичні привітання зі святом

У народі свято часто називають Яблучним Спасом

Православні християни та греко-католики у суботу 19 серпня 2023 року відзначають Преображення Господнє (згідно з юліанським календарем). Також це свято відоме під назвами Яблучний (у цей період дозрівають яблука) або Другий Спас (слідує за Першим, Медовим Спасом).

У святковий день у храмах відбуваються служби. Віряни приносять, щоб освятити, яблука та інші фрукти, горіхи, мед, хліб. Недарма іноді Преображення Господнє 19 серпня називають Святом перших плодів й Осенинами.

Свято Преображення Господнього присвячене події, про яку розповідають релігійні тексти. Так, за 40 днів до розп’яття сталося явлення Божественної величі й слави Ісуса Христа, трапилося це перед його учнями під час молитви на горі Фавор. Спаситель "преобразився", як кажуть у переказах, звідси і назва свята.

"Телеграф" публікує гарні листівки з Преображенням Господнім, яке відзначається у суботу 19 серпня 2023 року. Відправляйте святкові картинки своїм друзям та рідним. Особливо їх порадує музичне вітання з Преображенням Господнім.

Листівки з Преображенням Господнім

Музичні привітання з Преображенням Господнім українською мовою (відео)

Раніше "Телеграф" розповідав, що після Яблучного християни святкують Горіховий Спас. Цій даті передує одне з великих церковних свят — Успіння Пресвятої Богородиці.