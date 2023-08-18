З Преображенням Господнім! Гарні картинки для рідних і друзів

Привітайте близьких душевною листівкою у це світле свято

У суботу, 19 серпня 2023 року, віряни відзначають одне з важливих християнських свят – Преображення Господнє. Часто в народі дату називають Другим або Яблучним Спасом, а також існують такі назви, як Свято перших плодів чи Осенини.

На свято Преображення Господнього храми проводять урочисті служби. Багато парафіян приносять для освячення дари першого врожаю: яблука, трави, колосся, мед і не тільки.

Цього дня священики закликають до усвідомлення свого християнського покликання. Варто знати, що дата присвячена важливій події, описаній у релігійних матеріалах. Так, за 40 днів до розп’яття, Ісус Христос з’явився перед своїми учнями на горі Фавор, де "преобразився" (саме тому так називається свято).

"Телеграф" підготував для вас красиві картинки до свята Преображення Господнього 19 серпня. Надсилайте святкові листівки рідним та друзям, бажайте їм здоров’я, божої ласки й мирного українського неба над головою.

Картинки з Преображенням Господнім

Преображення Господнє: листівки

Додамо, що українці наступного разу святкуватимуть Яблучний Спас по-новому. Згідно з церковним календарем, який набуде чинності 1 вересня 2023 року, дата переноситься з 19 на 6 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після Преображення Господнього віряни в Україні святкують ще низку важливих дат. Спочатку християни зустрінуть Успіння Пресвятої Богородиці, а за ним Горіховий Спас.