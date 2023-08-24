Музичні привітання з Днем Незалежності України 2023: зворушливі картинки та відео

2023 року нашій Україні виповнюється 32 роки.

Цього четверга українці святкують день народження нашої країни — велике державне свято, яке щорічно відзначається 24 серпня, — День Незалежності України. На жаль, але в 2023 році цей день затьмарений повномасштабною війною, і пройде без масових заходів, та ще й під звуки сирен і з загрозою нових обстрілів.

Однак, навіть це не затьмарить любов кожного українця до своєї батьківщини, а також віру в перемогу над російськими окупантами. Щобільше, мужня боротьба наших захисників дає ще більше приводів пишатися своєю країною, сміливо заявляючи: "Я з Україною".

"Телеграф" підготував для вас гарні привітання у картинках та листівках із Днем Незалежності України українською мовою з найважливішими побажаннями для кожного українця зараз – перемоги, миру та мирного неба над головою. Також у цій добірці ви знайдете зворушливі відеопривітання.

Привітання з Днем Незалежності України 2023: картинки та листівки українською мовою

Відеовітання з Днем Незалежності України 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята, окрім Дня Незалежності, відзначають українці наприкінці літа. Усі важливі дати цього місяця знайдете у календарі на серпень-2023.