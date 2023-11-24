З днем народження, колега! Відмінні вітання у прозі

Привітайте колегу зі святом

Вибрати правильні побажання на день народження колезі найчастіше складніше, ніж купити подарунок. Цього дня хочеться сказати іменинникові щось оригінальне та добре.

Традиційні побажання з днем народження колезі у прозі – це класика, яка ніколи не вийде із моди. Вони універсальні, завжди доречні та допомагають висловити гарне ставлення до іменинника.

Спеціально для читачів "Телеграф" підготував варіанти побажань із днем народження колезі у прозі. Їх можна використовувати для натхнення або як готове привітання.

Красиві привітання з днем народження колезі в прозі

Привітати колегу по роботі з днем ​​народження іноді може бути непросто. Ми хочемо, щоб побажання були достатньо формальними, щоб не порушувати меж, але водночас сердечними, щоб іменинник відчув симпатію. Головне – знайти золоту середину.

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Бажаю вам, щоб кожен рік у вашому житті приносив багато професійних успіхів, а також багато щасливих моментів поруч із близькими. Всього найкращого!

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Дорогий [ім’я], у день народження бажаю, щоб кожен новий рік був ще одним кроком до здійснення твоєї мрії. Пам’ятай, що життя – це постійний досвід навчання. Прагни знань та успіх прийде!

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Колега, твоя рішучість та цілеспрямованість завжди надихають мене. Бажаю досягти ще більшого, ніж раніше. З Днем народження!

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З Днем народження! Бажаю тобі невичерпної енергії у досягненні своєї мети, мудрості у прийнятті рішень та неослабного оптимізму! Ура!

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Бажаю успіхів та натхнення в роботі, любові та тепла в сім’ї, поваги, розуміння та добра серед друзів та колег! Нехай задумане в день народження бажання неодмінно здійсниться і все вийде! Вітаю!

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Вітаю з днем народження! Бажаю душевної бадьорості, стабільності у наш непростий час, щоби фінанси не підводили. Нехай усі негаразди обходять стороною, нехай у хаті буде достаток. Ну а у другому будинку, яким є робота, бажаю великих можливостей у кар’єрі та досягнення важливих вершин.

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У день народження колезі хочеться побажати радісних миттєвостей, щасливих хвилин, важливих подій, швидкого вирішення всіх нестандартних ситуацій, надійних союзників. Нехай буде здоров’я міцним, дохід стабільним, любов міцною, а дружба вірною. Натхнення та процвітання.

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З днем народження! Бажаємо всіх благ, удачі та прекрасної кар’єри. Нехай усі справи та плани вирішуються лише у позитивний бік, основою якого безумовно є надійний тил. Добробуту та згоди Вашій родині!

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Вітаємо! Позитивного настрою, керівника, який розуміє, підвищення на роботі, справедливих колег та зарплати, що задовольняє. Нехай цілий рік тішить міцне здоров’я, близькі люди, світлі думки. Більше відпочинку, подорожей, приємних знайомств, щасливих днів та повсякденної посмішки.

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Колега, у твій день народження бажаю бути безперечним лідером у житті та обов’язково домагатися всіх своїх цілей. Нехай у твоїх руках завжди буде влада та удача, нехай за спиною залишаються гори досягнутих успіхів, а попереду чекає ще безліч грандіозних можливостей та перспектив.

Короткі вітання з днем народження колезі у прозі

Кожне з цих побажань можна написати у вітальній листівці або надіслати у повідомленні. Навіть найкоротше побажання, якщо воно щире, здатне зробити день іменинника особливим.

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У твій день народження бажаю тобі всього найкращого. Нехай твої мрії збудуться!

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Здоров’я, усмішок та енергії на найближчі роки! З Днем Народження, колега!

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З Днем народження! Бажаю мудрих рішень, амбітних цілей та величезної радості! Всього найкращого!

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Нехай кожен день буде сповнений позитивної енергії та сюрпризів. З днем ​​народження, колега!

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Колега, бажаю, щоб кожен новий рік твого життя приносив тобі лише найкраще! З Днем народження!

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Життя полягає у тому, щоб не здаватися. Нехай ваші мрії ведуть вас уперед! З днем народження, колега!

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Колега, нехай твій шлях по життю буде яскравим та повним успіхів. З днем ​​народження!

Раніше "Телеграф" ділився ідеями, що побажати в день народження начальнику. Привітання у віршах чи листівку можна знайти у матеріалі за посиланням.