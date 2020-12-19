День адвокатури України 2020: листівки, картинки та привітання

У суботу, 19 грудня, крім Дня святого Миколая, також щорічно відзначається професійне свято - День адвокатури України.

Саме 19 грудня 1992 Верховна Рада України ввела в дію ЗУ "Про адвокатуру", але сама дата свята була призначена тільки в 2002 році, коли президент Леонід Кучма підписав указ (N 1121/2002) про святкування Дня адвокатури в Україні.

В цей день прийнято вітати всіх адвокатів, які мають свої права і можливості для захисту своїх клієнтів.

"Телеграф" зібрав декілька красивих листівок з професійним святом Днем адвокатури України. Не пропустіть можливість порадувати своїх близьких або знайомих!

Привітання з Днем адвоката України 19 грудня

Найкращі привітання з Днем адвокатури України на російській мові шукайте в матеріалах "Телеграфа".