Красиві привітання та листівки з Днем святої Анни 2021

У народі цей день відомий як день Анни зимової.

У середу, 22 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає важливе релігійне свято — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Також у цей день церква вшановує пам’ять святої Анни Пророчиці, матері пророка Самуїла. Тому логічно, що 22 грудня свої іменини відзначають усі дівчата, яких назвали іменем святих.

Християнське ім’я Анна прийшло до нас із давньоєврейської мови, і в перекладі з івриту воно означає "милість", "сила", "благодать", "храбрость".

Носії цього імені дуже добрі, чуйні, чесні та добродушні. Хоч на вигляд Ані дуже милі, залізти до них на шию і звісити ніжки не вдасться: коли вони відчувають, що їхньою добротою зловживають, вони стають повною своєю протилежністю.

Анна – одне з найпопулярніших імен на пострадянському просторі, тому кожному є когось привітати сьогодні. "Телеграф" зібрав для вас найяскравіші вітальні картинки та листівки російською та українською мовами.

Привітання з Днем ангела Анни у картинках

Привітання з Днем ангела Анни у віршах

Вітаю з днем ангела сьогодні,

І бажатиму знов і знов,

Хай будуть завжди ангели з Тобою

А також — Надія, Віра та Любов.

Хай Бог тебе з небес

Боронить і не розчарує,

І побільше чудес

В житті твоїм дарує.

Анюта, Аня, Анечка, Ти як весняночка, Ніжна, як ніби чаєчка, Легка, як лист осінній. Очі нехай всміхаються, А з душі ллється світло, Проблеми забуваються, І довгих літ бажаю намисто. Бажаємо бути завжди такою Прекрасною і красивою, Бо любить життя сповна Наша мила Ганна!

Свята Анна, святеє твоє ім’я

У ньому любов, щирість та чистота.

Будь, Анна, завжди мудрою,

І хай доля твоя буде легка.

І Ангел твій, захисник і охоронець

Веде тебе по життю без втрат.

З днем ​​ангела тебе, Анюта, Нехай вдається тобі все, І життя нехай кожну хвилину Лише радість і добро несе! Будь хороша завжди, рум’яна, На серце щастя нехай панує! Нехай з небес свята Анна Тебе від сліз і бід зберігає!

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочиватимуть у період новорічно-різдвяних свят.