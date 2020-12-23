З добрим ранком: красиві листівки і картинки з побажаннями

Зимовий ранок - самий лінивий в році. Коли прокидаєшся, то на вулиці ще темно. А ще холодно, від чого зовсім не хочеться не те щоб кудись іти, а й вилазити з-під теплої ковдри.

Від того, з яким ти настроєм прокинешся зранку, і буде залежати настрій на цілий день. Тому день потрібно починати з позитиву.

Подаруйте трохи радісних емоцій своїм рідним і близьким, відправивши їм ранкове побажання «Доброго ранку», або запостив «ранкову» картинку в Facebook. Таким чином, побажання гарного ранку захопить більшу аудиторію, відповідно і порадує більшу кількість людей.

Телеграф зібрав для вас найкращі позитивні картинки з написами для ранкових вітань і побажань, які ви можете відправити своїм рідним.