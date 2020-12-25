З Різдвом! Картинки і листівки 25 грудня

25 грудня Україна разом із західними християнами відзначає католицьке Різдво. У нашій країні цей день буде вихідним.

Відзначають Різдво 25 грудня буквально всі, навіть атеїсти.

В цей день всією сім'єю прийнято збиратися за великим святковим столом, дарувати один одному подарунки.

Головним символом католицького Різдва є адвент-вінок з ялинових гілок. Ним католики прикрашають вхідні двері або обідній стіл.

"Телеграф" підготував для вас красиві вітальні листівки і картинки з Різдвом українською мовою, які подарують вашим близьким тільки приємний настрій!