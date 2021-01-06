Красиві різдвяні колядки на українській мові

Колядки - одна з головних українських традицій на різдвяні свята. Колядувати прийнято з вечора 6 січня (Різдвяний Святвечір) до вечора 7 січня.

Не забудьте привітати своїх найдорожчих і улюблених людей зі світлим святом Різдва Христового!

Хочете на Різдво порадувати близьких і друзів?

"Телеграф" пропонує вам гарні колядки для дітей і дорослих українською мовою, які можна легко вивчити або скористатися нашою шпаргалкою.

В матеріалах "Телеграфа" також можна знайти різдвяні колядки на російській мові - посилання.