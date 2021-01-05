З прийдешнім Різдвом: красиві привітання на будь-який смак

7 січня православний світ відзначає Різдво Христове. Це велике свято, присвячене народженню Ісуса Христа в Вифлеємі.

Різдво Христове - найважливіша церковна подія, яку зараховують до великих дванадцяти свят. У ніч на 7 січня у всіх православних храмах проводять красиві богослужіння.

У різдвяні свята сім'ї збираються всі разом, щоб відзначити Святвечір 6 січня, а потім і Різдво 7 січня. Однак через пандемію не всі близькі люди зможуть зібратися разом. Але це не означає, що вони залишаться без привітань.

«Телеграф» зібрав для Вас кращі поздоровлення з наступаючим Різдвом в картинках і листівках, щоб Ви могли порадувати своїх рідних, близьких і друзів.

Раніше, «Телеграф» писав, як приготувати святкову кутю на Святвечір - 7 цікавих рецептів.