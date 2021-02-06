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З днем ангела, Оксана! Красиві листівки і картинки з привітанням

З днем ангела, Оксана! Красиві листівки і картинки з привітанням
Оновлено 09:52 Сб, 6 Лютий 2021 Телеграф

У суботу, 6 лютого, православна церква вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Петербурзької.

Ксенія рано овдовіла. Щоб принести покаяння за свого чоловіка, дівчина звернулася до Бога і все життя вимолювала у нього вибачення. Після похорону Ксенія віддала всі речі чоловіка і прийняла на себе подвиг юродства. За смиренність вона була наділена даром зцілення, а в 1988 році - зарахована до лику святих.

Імена Оксана і Ксенія мають загальне походження і перекладається з грецької мови як "іноземка", "мандрівниця", "гостя".

За характером Оксана принципова і прямолінійна, часто непередбачувана і здатна здійснювати несподівані для всіх вчинки. Вміє відстоювати свою точку зору і гідно виходити зі складних ситуацій.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки з іменинами Оксани українською мовою.

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

З іменинами Оксани

Привітання з іменинами Оксани на російській мові за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 3,865

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Привітання, Листівки, Свята, Іменини.
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