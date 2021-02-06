З днем ангела, Оксана! Красиві листівки і картинки з привітанням

У суботу, 6 лютого, православна церква вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Петербурзької.

Ксенія рано овдовіла. Щоб принести покаяння за свого чоловіка, дівчина звернулася до Бога і все життя вимолювала у нього вибачення. Після похорону Ксенія віддала всі речі чоловіка і прийняла на себе подвиг юродства. За смиренність вона була наділена даром зцілення, а в 1988 році - зарахована до лику святих.

Імена Оксана і Ксенія мають загальне походження і перекладається з грецької мови як "іноземка", "мандрівниця", "гостя".

За характером Оксана принципова і прямолінійна, часто непередбачувана і здатна здійснювати несподівані для всіх вчинки. Вміє відстоювати свою точку зору і гідно виходити зі складних ситуацій.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки з іменинами Оксани українською мовою.

Привітання з іменинами Оксани на російській мові за посиланням.