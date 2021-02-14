Скачать
Неділя, 14.02.2021
Viber VS Telegram - чому вони небезпечні?
Viber VS Telegram - чому вони небезпечні?
Чи дочекаються пенсії ті, кому зараз 30? Показові дані та інфографіка
Чи дочекаються пенсії ті, кому зараз 30? Показові дані та інфографіка
Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів
Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів
Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого
Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого

З Днем святого Валентина! Красиві картинки і привітання з 14 лютого

З Днем святого Валентина! Красиві картинки і привітання з 14 лютого
07:27 Сьогодні Телеграф

День святого Валентина - найромантичніше свято, яке люблять всі закохані, так як це їх день. Свято відзначається щороку в одну і ту ж дату - 14 лютого.

Головним атрибутом дня закоханий є валентинка - листівка у вигляді сердечка. Однак в сучасному світі пари дарують один одному вже більше "серйозні" подарунки.

У цей день прийнято зізнаватися в любові, тому не дивно, що багато дівчат отримують заповітне кільце і пропозицію руки та сердця саме 14 лютого.

Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих

З цього приводу "Телеграф" зібрав для вас найгарніші листівки і картинки, якими можна привітати з днем святого Валентина своїх коханих, рідних і друзів.

Листівка

Валентинка

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Листівки

Красиві привітання з Днем святого Валентина на російській мові за посиланням.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 540

Все по темі:

День Святого Валентина, Привітання, Листівки, Свята, День всіх закоханих.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем святого Валентина! Красиві картинки і привітання з 14 лютого
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих
Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся