З Днем святого Валентина! Красиві картинки і привітання з 14 лютого

День святого Валентина - найромантичніше свято, яке люблять всі закохані, так як це їх день. Свято відзначається щороку в одну і ту ж дату - 14 лютого.

Головним атрибутом дня закоханий є валентинка - листівка у вигляді сердечка. Однак в сучасному світі пари дарують один одному вже більше "серйозні" подарунки.

У цей день прийнято зізнаватися в любові, тому не дивно, що багато дівчат отримують заповітне кільце і пропозицію руки та сердця саме 14 лютого.

З цього приводу "Телеграф" зібрав для вас найгарніші листівки і картинки, якими можна привітати з днем святого Валентина своїх коханих, рідних і друзів.

Красиві привітання з Днем святого Валентина на російській мові за посиланням.