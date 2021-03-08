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Понеділок, 08.03.2021
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Масниця 2021: поздоровлення в листівках і картинках українскою

Масниця 2021: поздоровлення в листівках і картинках українскою
Оновлено 08:44 Сьогодні Телеграф

Початок Масляної в 2021 році припадає на Міжнародний жіночий день, 8 березня. Масляна неділя триватиме рівно тиждень, а завершиться в Прощену неділю, 14 березня. Після неї почнеться Великий піст перед Великоднем.

Масляна неділя - частково пісна. М'ясо вже не вживають, готуючись до посту, але ще можна вживати масло, молоко, яйця, сир.

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У цей святковий час традиційно готуються млинці.

Нагадаємо, що кожен день Масляної, або Сирної неділі має свою назву і традиції.

У зв'язку з початком одного з найвеселіших свят березня, "Телеграф" зібрав добірку красивих вітальних листівок з Масницею:

Красиві привітання з Міжнародним жіночим днем в материалах "Телеграфа".

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 129

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Привітання, Листівки, Свята, Масляна, Масниця.
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