Масниця 2021: поздоровлення в листівках і картинках українскою

Початок Масляної в 2021 році припадає на Міжнародний жіночий день, 8 березня. Масляна неділя триватиме рівно тиждень, а завершиться в Прощену неділю, 14 березня. Після неї почнеться Великий піст перед Великоднем.

Масляна неділя - частково пісна. М'ясо вже не вживають, готуючись до посту, але ще можна вживати масло, молоко, яйця, сир.

У цей святковий час традиційно готуються млинці.

Нагадаємо, що кожен день Масляної, або Сирної неділі має свою назву і традиції.

У зв'язку з початком одного з найвеселіших свят березня, "Телеграф" зібрав добірку красивих вітальних листівок з Масницею:

Красиві привітання з Міжнародним жіночим днем в материалах "Телеграфа".