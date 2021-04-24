Вербна неділя 2021: листівки та картинки зі святом

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній в Єрусалим, який в 2021 році відзначається 25 квітня, є одним із значущих в православній церкві. Своєю важливістю він поступається тільки Великодню, який припадає на 2 травня.

Вербна неділя асоціюється з настанням весни. У цей день прийнято відвідувати церковні богослужіння і освячувати гілочки верби. У зв'язку з пандемією коронавируса, МОЗ розробив рекомендації щодо відзначення великодніх свят. У цьому році краще не відвідувати церкву, а дивитися богослужіння онлайн.

"Телеграф" зібрав дуже красиві листівки і картинки зі святом - Вербною неділею:

Раніше "Телеграф" повідомлям, що не можна робити в останню неділю перед Великоднем.