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Неділя, 25.04.2021
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З Вербною неділею! Красиві листівки і картинки українською

З Вербною неділею! Красиві листівки і картинки українською
05:24 Сьогодні Телеграф

У неділю, 25 квітня 2021 року настало Вербна неділя. Віруючі святкують цей день рівно за тиждень до Великодня, і він несе в собі різні прикмети і традиції.

Історія походження цього свята описана в Біблії. Після воскресіння Ісусом померлого Лазаря в Віфанії (Лазарева субота), місцеві жителі Єрусалима зустріли Христа зеленими пальмовими гілками (вербовими) і вітальними вигуками. Цей день отримав назву Вхід Господній в Єрусалим. Вважається, що освячені гілочки верби відганяють від будинку темні сили.

Великодні служби-2021: про що повинні пам'ятати церкви і населення під час святкування (інфографіка)

Не забудьте привітати своїх коханих, родичів, друзів і знайомих з цим світлим святом.

 

Більше листівок на українській мові з Вербною неділою за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Привітання, Листівки, Свята, Вербна неділя.
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