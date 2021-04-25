З Вербною неділею! Красиві листівки і картинки українською

У неділю, 25 квітня 2021 року настало Вербна неділя. Віруючі святкують цей день рівно за тиждень до Великодня, і він несе в собі різні прикмети і традиції.

Історія походження цього свята описана в Біблії. Після воскресіння Ісусом померлого Лазаря в Віфанії (Лазарева субота), місцеві жителі Єрусалима зустріли Христа зеленими пальмовими гілками (вербовими) і вітальними вигуками. Цей день отримав назву Вхід Господній в Єрусалим. Вважається, що освячені гілочки верби відганяють від будинку темні сили.

Не забудьте привітати своїх коханих, родичів, друзів і знайомих з цим світлим святом.

Більше листівок на українській мові з Вербною неділою за посиланням.