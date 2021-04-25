Гарні привітання с Вербною неділею: листівки, гіфки і вірші зі святом українською

25 квітня відзначають Вербну неділю, або Вхід Господній в Єрусалим. Свято вважається одним з найбільш значущих в церкві - він передує Страсному тижню.
У цей день православні віруючі повинні обмежувати себе не тільки в їжі, але і в побутових справах - сьогодні не можна займатися важкою роботою, прибирати, прати, влаштовувати гучні заходи з алкоголем.
Як красиво привітати рідних і друзів зі святом - в матеріалі "Телеграфа". Для привітань також відмінно підійдуть побажання в віршах.
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди - щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
Нагадаємо, що в умовах карантину відвідувати храми в настільки небезпечний час небажано.