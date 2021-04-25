Гарні привітання с Вербною неділею: листівки, гіфки і вірші зі святом українською

25 квітня відзначають Вербну неділю, або Вхід Господній в Єрусалим. Свято вважається одним з найбільш значущих в церкві - він передує Страсному тижню.

У цей день православні віруючі повинні обмежувати себе не тільки в їжі, але і в побутових справах - сьогодні не можна займатися важкою роботою, прибирати, прати, влаштовувати гучні заходи з алкоголем.

Як красиво привітати рідних і друзів зі святом - в матеріалі "Телеграфа". Для привітань також відмінно підійдуть побажання в віршах.

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди - щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

Нагадаємо, що в умовах карантину відвідувати храми в настільки небезпечний час небажано.