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Коли іменини Іллі: дата, красиві привітання в листівках і картинках українською

Коли іменини Іллі: дата, красиві привітання в листівках і картинках українською
Оновлено 15:31 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 2 серпня, християни святкують Ільїн день (Ілля пророк). Предки називали цю дату "грізним святом", адже пророк вважався повелителем грози і блискавки.

Цікаво, що в рік Іллю шанують 23 рази, з них три - припадає на серпень. Це шанування пам'яті пророка Іллю Фесвитянина (2 серпня), священномученика Іллю, ієромонаха Свято-Миколаївського монастиря (25 серпня) і преподобного Іллю Калабрійського (30 серпня).

З давньоєврейської ім'я Ілля перекладається як "фортеця Господня", "сила Божа".

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Носії даного церковного імені добре виховані, самостійні, але також емоційні, імпульсивні і запальні. Ілля має гострий розум, завжди прийде на допомогу і не тікає від проблем. Може піддатися на провокації або поганий вплив.

"Телеграф" зробив добірку красивих листівок і картинок з Днем ангела Іллі на українській мові. Не забудьте привітати рідних і близьких - носіїв цього імені.

 

листівки

Джерело: zoloti.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

листівки

Джерело: vitay.com.ua

Коли шанується пам'ять Миколи Чудотворця в останньому місяці літа, дізнайтеся за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 66

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Привітання, Листівки, Свята, Іменини, Ільїн день.
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