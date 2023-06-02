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Продаж "Житомирських Мальдів" перевірять на предмет конфлікту інтересів

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Так виглядає кар’єр Кварц із висоти Новина оновлена 02 червня 2023, 13:14
Так виглядає кар’єр Кварц із висоти. Фото Відкриті джерела

Окрім Телеграфа увагу до угоди звернули у НАЗК України

Аукціон з продажу унікального Дружбовського кар’єру нерудних корисних копалин "Кварц" у Житомирській області, що відбувся 17 березня, викликав громадський резонанс, адже давно непрацюючий кар’єр став туристичною меккою.

Через унікальний бірюзовий колір води його називають "Житомирськими Мальдівами", а за насипи білого піску та глини — "Житомирським Памуккале". Але такого привабливого об’єкта Фонд держмайна поспішив позбутися, продавши його всього за 2,8 млн грн.

Як з’ясував "Телеграф", фірма-покупець ТОВ "Імуногенетика" на 50% належить якомусь Дмитру Ковалю. Він є співвласником ще однієї фірми — "Гід груп" і в обох випадках у нього один партнер — громадянин Ізраїлю Георгій Цацкін.

Але головне – Дмитро Коваль є директором ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних досліджень", що може становити конфлікт інтересів.

У відповідь на запит видання у Національному агентстві протидії корупції (НАЗК) пояснили, що директори держпідприємств згідно зі статтею 25 Закону України "Про протидію корупції" мають право бути керівниками інших суб’єктів господарювання.

У той же час Департамент моніторингу та контролю НАЗК саме зараз проводить перевірку дій ФДМУ та Дмитра Коваля при продажі Дружбовського кар’єру на предмет можливої наявності конфлікту інтересів при даній угоді.

А тим часом Бюро економічної безпеки представило підозру гендиректору одного зі столичних ТРЦ в ухиленні від податків на 146 млн грн. Найімовірніше йдеться про ТРЦ "Гулівер" Віктора Поліщука, чия дружина Лілія Резвая, є племінницею дружини заступника голови радбезу та екс-президента Росії Дмитра Медведєва – Світлани Медведєвої.

Теги:
#Житомир #Скандал #ФДМУ #Конфлікт інтересів #НАПКА