Продажу "Житомирских Мальдив" проверят на предмет конфликта интересов

Кроме Телеграфа внимание к сделке проявили в НАПК Украины

Состоявшийся 17 марта аукцион по продаже уникального Дружбовского карьера нерудных полезных ископаемых "Кварц" в Житомирской области вызвал общественный резонанс, ведь давно неработающий карьер стал туристической меккой.

Из-за уникального бирюзового цвета воды его называют "Житомирскими Мальдивами", а за насыпи белого песка и глины — "Житомирским Памуккале". Но от такого привлекательного объекта Фонд госимущества поспешил избавиться, продав его всего за 2,8 млн грн.

Как выяснил "Телеграф", фирма-покупатель ООО "Иммуногенетика" на 50% принадлежит некоему Дмитрию Ковалю. Он же является совладельцем еще одной фирмы – "Гид групп" и в обоих случаях у него один партнер – гражданин Израиля Георгий Цацкин.

Но главное – Дмитрий Коваль является директором ГП "Украинский институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований", что может представлять конфликт интересов.

В ответ на запрос издания в Национальном агентстве противодействия коррупции (НАПК) пояснили, что директора госпредприятий, согласно статье 25 Закона Украины "О противодействии коррупции", имеют право быть руководителями других субъектов хозяйствования.

В то же время Департамент мониторинга и контроля НАПК как раз сейчас проводит проверку действий ФГИУ и Дмитрия Коваля при продаже Дружбовского карьера на предмет возможного наличия конфликта интересов при данной сделке.

А тем временем Бюро экономической безопасности предъявило подозрение гендиректору одного из столичных ТРЦ в уклонении от налогов на 146 млн грн. Вероятнее всего речь идет о ТРЦ "Гулливер" Виктора Полищука, чья жена Лилия Резвая, является племянницей жены замглавы совбеза и экс-президента рф дмитрия медведева – Светланы Медведевой.