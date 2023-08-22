Рус

Помилка чи дурість? Суд двічі дозволив списати 47 млн боргу "Укрферрі" перед державою

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Укрферрі Новина оновлена 22 серпня 2023, 16:52
Укрферрі. Фото Відкриті джерела

Фонд ніяк не може повернути державі борг у майже 50 мільйонів гривень

Верховний суд України ухвалив до розгляду касаційну скаргу Фонду держмайна до приватної компанії "Укрферрі" на суму понад 47 мільйонів гривень. Після 2 років судового позову та ризику втратити ці гроші ФДМУ може поповнити держбюджет майже 50 мільйонами гривень.

Про це йдеться у рішенні Верховного суду України за №112545770 від 1 серпня 2023 року. А тягнеться сама справа вже понад 20 років.

Ще 2000 року приватне ТОВ "Укрферрі" орендувало у держави пороми "Герої Шипки" та "Герої Плевни", будівництво яких обійшлося бюджету по 40 мільйонів доларів за кожен. У 2013 році ФДМУ через суд домігся зростання орендної плати, але платити її "Укрферрі" не захотіло, що спричинило розірвання договору оренди у 2015 році.

Проте борг за оренду, визнаний судом, залишився. ФДМУ давно намагався стягнути заборгованість компанії за оренду державних суден, проте ТОВ "Укрферрі" протягом 3 років затягувало розгляд позову, постійно відводячи суддів з різних причин.

Лише у 2021 році суд розпочав розгляд позову ФДМУ до компанії, домагаючись виплати 47,8 млн грн. І з позовом почали відбуватися дивні речі.

Суд першої інстанції — Господарський суд Одеської області став на бік "Укрферрі" і за тиждень до вторгнення російських військ — 15 лютого 2022 року — відмовив ФДМУ у правомірності боргу. Проте у травні чиновники Фонду держмайна відправили до Південно-західного апеляційного господарського суду апеляцію на рішення суду від 15 лютого. Проте забезпечити свою апеляцію сплатою судового збору в 1 млн 75 тис. грн ФДМУ чомусь "забули", тим самим зігравши на користь приватної компанії та ризикуючи втратити для країни у воєнний час близько 50 млн грн.

У результаті апеляція залишилася без задоволення, а коли чиновники все ж таки знайшли гроші, 12 квітня вже Південно-західний апеляційний господарський суд став на бік "Укрферрі" і відмовив у праві держави отримати майже 48 мільйонів гривень боргу.

І ось остання, третя інстанція – Верховний суд України прийняв до розгляду позов Фонду держмайна щодо заборгованості ТОВ "Укрферрі" у 47,8 млн грн за оренду суден, якими підприємство користувалося 15 років.

Тим часом перед ФДМУ стоїть ще одна проблема — рішення суду датоване 2013 роком і термін давності по ньому минув, внаслідок чого суд, визнаючи право Фонду на заборгованість, не дає відповіді на питання, як держава зможе цей борг отримати.

Загалом, якщо Фонд держмайна програє і касацію, то держава втратить право стягнути заборгованість з орендної плати, яку суд визнав законною ще 10 років тому, а чиновники не можуть отримати.

Загалом до роботи Фонду держмайна України дедалі частіше виникають питання.

Теги:
#Скандал #Суд #ФДМУ #Укрферрі