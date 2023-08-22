Помилка чи дурість? Суд двічі дозволив списати 47 млн боргу "Укрферрі" перед державою

Фонд ніяк не може повернути державі борг у майже 50 мільйонів гривень

Верховний суд України ухвалив до розгляду касаційну скаргу Фонду держмайна до приватної компанії "Укрферрі" на суму понад 47 мільйонів гривень. Після 2 років судового позову та ризику втратити ці гроші ФДМУ може поповнити держбюджет майже 50 мільйонами гривень.

Про це йдеться у рішенні Верховного суду України за №112545770 від 1 серпня 2023 року. А тягнеться сама справа вже понад 20 років.

Ще 2000 року приватне ТОВ "Укрферрі" орендувало у держави пороми "Герої Шипки" та "Герої Плевни", будівництво яких обійшлося бюджету по 40 мільйонів доларів за кожен. У 2013 році ФДМУ через суд домігся зростання орендної плати, але платити її "Укрферрі" не захотіло, що спричинило розірвання договору оренди у 2015 році.

Проте борг за оренду, визнаний судом, залишився. ФДМУ давно намагався стягнути заборгованість компанії за оренду державних суден, проте ТОВ "Укрферрі" протягом 3 років затягувало розгляд позову, постійно відводячи суддів з різних причин.

Лише у 2021 році суд розпочав розгляд позову ФДМУ до компанії, домагаючись виплати 47,8 млн грн. І з позовом почали відбуватися дивні речі.

Суд першої інстанції — Господарський суд Одеської області став на бік "Укрферрі" і за тиждень до вторгнення російських військ — 15 лютого 2022 року — відмовив ФДМУ у правомірності боргу. Проте у травні чиновники Фонду держмайна відправили до Південно-західного апеляційного господарського суду апеляцію на рішення суду від 15 лютого. Проте забезпечити свою апеляцію сплатою судового збору в 1 млн 75 тис. грн ФДМУ чомусь "забули", тим самим зігравши на користь приватної компанії та ризикуючи втратити для країни у воєнний час близько 50 млн грн.

У результаті апеляція залишилася без задоволення, а коли чиновники все ж таки знайшли гроші, 12 квітня вже Південно-західний апеляційний господарський суд став на бік "Укрферрі" і відмовив у праві держави отримати майже 48 мільйонів гривень боргу.

І ось остання, третя інстанція – Верховний суд України прийняв до розгляду позов Фонду держмайна щодо заборгованості ТОВ "Укрферрі" у 47,8 млн грн за оренду суден, якими підприємство користувалося 15 років.

Тим часом перед ФДМУ стоїть ще одна проблема — рішення суду датоване 2013 роком і термін давності по ньому минув, внаслідок чого суд, визнаючи право Фонду на заборгованість, не дає відповіді на питання, як держава зможе цей борг отримати.

Загалом, якщо Фонд держмайна програє і касацію, то держава втратить право стягнути заборгованість з орендної плати, яку суд визнав законною ще 10 років тому, а чиновники не можуть отримати.

Загалом до роботи Фонду держмайна України дедалі частіше виникають питання.