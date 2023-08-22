Ошибка или глупость? Суд дважды позволил списать 47 млн долга "Укрферри" перед государством

Фонд никак не может вернуть государству долг в почти 50 миллионов гривен

Верховный суд Украины принял к рассмотрению кассационную жалобу Фонда госимущества к частной компании "Укрферри" на сумму более 47 миллионов гривен. После 2 лет судебной тяжбы и риска потерять эти деньги ФГИУ может пополнить госбюджет почти 50 миллионами гривен.

Речь об этом идет в решении Верховного суда Украины за №112545770 от 1 августа 2023 года. А тянется само дело уже более 20 лет.

Еще в 2000 году частное ООО "Укрферри" арендовало у государства паромы "Герои Шипки" и "Герои Плевны", строительство которых обошлось бюджету по 40 миллионов долларов за каждый. В 2013 году ФГИУ через суд добился роста арендной платы, но платить ее "Укрферри" не захотело, что повлекло за собой расторжение договора аренды в 2015 году.

Тем не менее долг за аренду, которая была признана судом, остался. ФГИУ давно пытался взыскать задолженность компании за аренду государственных судов, однако ООО "Укрферри" на протяжении 3 лет затягивало рассмотрение иска, постоянно отводя судей по разным причинам.

В итоге лишь в 2021 году суд начал рассмотрение иска ФГИУ к компании, добиваясь выплаты 47,8 млн грн. И с иском начали происходить странные дела.

Суд первой инстанции — Хозяйственный суд Одесской области встал на сторону "Укрферри" и за неделю до вторжения российских войск — 15 февраля 2022 года — отказал ФГИУ в правомерности долга. Тем не менее в мае чиновники Фонда госимущества отправили в Юго-западный апелляционный хозяйственный суд апелляцию на решение суда от 15 февраля. Однако обеспечить свою апелляцию уплатой судебного сбора в 1 млн 75 тыс. грн, ФГИУ почему-то "забыли", тем самым сыграв в пользу частной компании и рискуя потерять для страны в военное время около 50 млн грн.

В итоге апелляция осталась неудовлетворенной, а когда чиновники все же нашли деньги, 12 апреля уже Юго-западный апелляционный хозяйственный суд встал на сторону "Укрферри" и отказал в праве государства получить почти 48 миллионов гривен долга.

И вот последняя, третья инстанция – Верховный суд Украины, принял к рассмотрению иск Фонда госимущества касательно задолженности ООО "Укрферри" в 47,8 млн грн за аренду судов, которыми предприятие пользовалось 15 лет.

Между тем перед ФГИУ стоит еще одна проблема — решение суда датировано 2013 годом и срок давности по нему прошел, в результате чего суд, признавая право Фонда на задолженность, не дает ответа на вопрос, как государство сможет этот долг получить.

Если Фонд госимущества проиграет и кассацию, то государство лишится права взыскать задолженность по арендной плате, которую суд признал законной еще 10 лет назад, а чиновники не могут получить.

В целом к работе Фонда госимущества Украины все чаще возникают вопросы.