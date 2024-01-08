Міст у Сарнах на трасі Київ — Ковель відкрили для водіїв: коли та кому можна ним їхати

Поки що без обмежень проїхати можна тільки за графіком

У місті Сарни Рівненської області відкрили рух важливим мостом, який знаходиться на трасі Київ-Ковель-Ягодин (так звана "варшавка"). Міст через річку Случ закрили на капітальний ремонт ще влітку минулого року, що викликало незручності для водіїв та необхідність накидати зайві кілометри в об’їзд.

Як об’їжджали Сарни раніше

Наприкінці грудня технологічний міст відкрили для руху автотраспорту, проте за графіком, розповів депутат Рівненської обласної ради Микола Драганчук. Він уточнив, що на свята технологічний міст працював без обмежень, проте зараз через відновлювальні роботи на ньому рух дещо обмежений.

Міст закрито на ремонт

"Без будь-яких обмежень міст у Сарнах працює з 6 до 8 години ранку та з 18 до 21 години ввечері. Але це не означає, що в інший час проїхати не можна – рух відбувається якщо це не заважає проведенню ремонтних робіт, наприклад, не працює кран. В той же час проїзд завжди відкритий для військових, силових та спеціальних служб, наприклад, медиків, транспорту, що везе хліб і т.д.", — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Переїхати через Случ в об’їзд Сарн

За словами Миколи Драганчука, окрім технологічного мосту через Случ є ще два об’їзні шляхи – через село Обірки та Зносичі. Однак у першому випадку переправлятися доведеться через дерев’яний міст, а в другому – через понтонний, що не надто зручно та забирає більше часу. Також функціонує "офіційний" об’їзд через селище Березне, проте він додає до маршруту приблизно 80 км.

Об’їзд через Обірки

Загалом, як пояснив Микола Драганчук, на грудневій сесії облради у Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Рівненщині пообіцяли завершити ремонт основного мосту до кінця березня, для чого ремонтні роботи йдуть у три зміни. З початку ремонту більшість водіїв автотранспорту обирають альтернативні варіанти — не в об’їзд "варшавкою", а через Рівне — трасою Київ — Чоп.

Як обіхати Сарни через Рівно

Тим часом у Києві розслідують ремонт мосту через Дніпро, на якому було вкрадено 24 мільйони гривень.