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Колорит в дусі Марокко: з України запускають прямі рейси в Узбекистан

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Узбекистан — дуже колоритне місце з дивовижною архітектурою Новина оновлена 24 вересня 2021, 12:55
Узбекистан — дуже колоритне місце з дивовижною архітектурою

Експерт каже, що одна з візитних карток країни — місто Самарканд з 2500-річною історією, яке знаходиться під захистом ЮНЕСКО

Уже найближчим часом для українців відкриється новий туристичний напрям — Узбекистан, куди пустять прямі рейси з Києва відразу кілька авіакомпаній (Bees Airline, Uzbekistan Airways). І хоч раніше даний напрямок був дещо недооцінений нашими громадянами, турагенти радять побачити цю країну, атмосфера якої схожа з Марокко.

Директор туристичної компанії "Tour planet" Гульнара Мамедова підкреслює, що новий напрямок для українців насправді — добре забутий старий.

"За радянських часів ця країна була дуже популярна, але туди вже давно ніхто не їздить з України. Там кожен куточок і камінь просякнуті історією, багато музеїв та палаців, ресторанів з дуже смачною автентичною кухнею", — пояснює перевагу даного напрямку директор туркомпанії.

В Узбекистані, продовжує експерт, варто неодмінно побачити місто Самарканд з 2500-річною історією, яке знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Дивовижна архітектура в дусі Марокко сподобається не тільки любителям історії, але й інстаблогерам.

Як пише "РБК-Україна", вже зараз в Узбекистан організовують екскурсійні тури з Києва: 5-денна подорож в Самарканд, Бухару і Хіву з проживанням та харчуванням обійдеться від 560 доларів з людини.

"Це дуже орієнтована на туристів безпечна країна. Там немає криміналу, і можна спокійно гуляти ввечері", — пояснює Мамедова.

До слова, під час пандемії для поїздки в Узбекистан буде потрібен лише ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту.

Нагадаємо, в Єгипті найближчим часом планують відкрити два нових міста для туристів: Аль-Галяля і Аль-Аламін.

Теги:
#Туристи #Узбекистан #Самарканд #Новий напрямок #Прямі регулярні рейси
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