Куди можна вирушити на вихідні зі Львова: п’ять цікавих ідей

Вихідні не обов’язково проводити на дивані

Під час воєнного стану багато українців забули про те, що таке відпочинок, навіть попри те, що психологи рекомендують, все ж таки давати собі можливість розслабитися. До того ж багато цікавих місць можна відвідати відносно недорого, що робить їх хорошим варіантом для проведення вихідних.

Як йдеться у матеріалі "Ліга", багато всього цікавого можна побачити неподалік Львова. Наприклад, там розташовані кілька ферм, які виробляють власні молокопродукти, сири та джеми.

Приміром у селі Мільчиці розташовані ферма "Гарбузовий рай", де відвідувачам влаштовують екскурсії з виробництва та влаштовують дегустацію сирів.

Сама екскурсія триває близько 40 хвилин. Крім того, там дають майстер-класи з виготовлення сирів як для дорослих, так і для дітей. Фірмові сири, терту троянду, пастилу, приправи та мед можна придбати у місцевому магазинчику.

Екскурсія коштуватиме 100 грн за дорослого, 50 грн – за дитину до 14 років, а до 6 років вхід безплатний. Втім, прогулянку треба бронювати заздалегідь, і це можна зробити за посиланням.

Якщо ж хочеться чогось екзотичнішого, то в селі Липники можна подивитися на справжню бананову ферму. Крім бананів, там можна подивитися і на інші екзотичні рослини, а дорослим навіть запропонують продегустувати місцеві лікери.

Прогулянка коштуватиме 100 грн як для дорослих, так і для дітей. Дегустація включена у вартість. Екскурсію варто бронювати заздалегідь, а всі деталі можна дізнатись за посиланням

Ще одне цікаве місце розташоване у селищі Домажир, там є притулок для ведмедів, які постраждали від людської діяльності.

Під час воєнного стану відвідування доступне лише за попереднім записом та з обмеженою кількістю відвідувачів з середи до суботи. Без екскурсовода відвідування притулку неможливе.

Ціна звичайної екскурсії:

дорослий – 160 грн;

дитячий – 100 грн;

студентський – 100 грн;

сімейний (2 дорослі+3 дітей) – 400 грн;

пільговий – 90 грн.

Інші деталі можна дізнатись на сайті притулку.

Зовсім неподалік Львова також розташований Звенигород, який вперше згадувався ще 1086 року. Там діє Історико-культурний заповідник "Стародавній Звенигород", який за допомогою віртуальної реальності дозволить побачити міські локації, якими вони були у XII столітті.

Вартість подорожі в часі обійдеться для групи до 6 осіб – 200 грн, понад 6 осіб – 300 грн. З кінця липня вхід до музею та додаткових послуг можна сплатити лише готівкою. Всі деталі можна дізнатися на офіційному сайті.

Якщо ж хочеться насолодитись краєвидами, то можна з’їздити до селища Урич, де розташований заповідник "Тустань". На скелях на його території розташовувалась давня фортеця, де зупинялися чумаки для сплати мит дорогою за сіллю.

Хоч сама фортеця не збереглася, проте там все ще є на що подивитися. Контакти та розцінки можна дізнатись на сайті заповідника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна добре відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.