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Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців

Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Оновлено 14:39 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

З 26 липня 2021 року ще три країни відкривають кордони для українців - Португалія, Фінляндія і Швеція. Після того, як Україна потрапила в "зелений" список захворюваності на COVID-19, можливостей подорожувати стало більше.

Про це повідомляє "Уніан".

Але є деякі умови для того, щоб в'їхати в ці країни. Крім того, їх в будь-який момент можуть змінити через ситуацію з коронавірусом.

Що стосується Португалії, ця країна відкрила кордон для українців на континентальну частину країни - з півночі 26 липня до 23:59 8 серпня.

Щоб відвідати Португалію, потрібен негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду, швидкий тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше, ніж за 48 годин, а також COVID-сертифікат, виданий в будь-якій країні ЄС.

Нагадуємо, що на початку травня українці могли відвідувати лише португальський район Мадейра.

Для подорожі у Фінляндію потрібно пройти повний курс вакцинації.

В'їжджати до Фінляндії можуть і щеплені індійською вакциною CoviShield і китайською CoronaVac, хоча ці препарати поки офіційно не схвалені в ЄС.

Також з 26 липня українці можуть подорожувати до Швеції з туристичною метою.

Потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зданий за 48 годин до в'їзду або ж сертифікат про вакцинацію, виданий в країнах Євросоюзу, Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн), Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 23 липня Франція відкрила кордони для українців, але є деякі умови.

Нагадуємо про те, як 22 липня СБУ викрила схему з підробленими ПЛР-тестами, яку прокручували туристичні фірми.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 42

Все по темі:

Португалия, Швеция, Финляндия, Подорожі.
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