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Туреччина горить, але в Мармарис і Бодрум продовжують відправляти туристів: скільки коштують "гарячі" путівки

Туреччина горить, але в Мармарис і Бодрум продовжують відправляти туристів: скільки коштують "гарячі" путівки
Оновлено 14:34 Сьогодні Телеграф

На Егейському узбережжі Туреччини тривають масштабні пожежі, які вже добралися до готелів курортного Мармариса і Бодрума.

Влада Туреччини повідомляє, що евакуюють туристів і співробітників деяких готелів. Більш того, деякі відпочиваючі були змушені провести минулу ніч на пляжі, де спати було куди безпечніше, ніж в своїх номерах.

Разом з тим, українці не поспішають відмовлятися від відпочинку в гарячих точках Туреччини.

Як розповіла "Телеграфу" директор агентства L'amour Voyage Ольга Штанська, всі місця на найближчі рейси з Києва в аеропорти "Міляс-Бодрум" і "Даламан" розкуплені і відмов немає.

Ціни ж з урахуванням пожеж не змінювалися, і полетіти найближчим часом - 1-2 серпня - українські туристи на відпочинок в Бодрум і Мармарис можуть за таким прайсом:

- 3-зіркові готелі за системою "Все включено" на 7 днів на двох - від 14 000 грн;

- 4* - "гарячі" путівки від 17 400 грн;

- 5* - від 20 600.

За словами Ольги Штанської, клієнти не просто не відмовляються від довгоочікуваного відпочинку в Туреччині, але і цікавляться, чи не впали ціни на путівки з урахуванням стихії. Мовляв, не сьогодні - так завтра пожежі загасять, і можна буде спокійно відпочивати на Егейському морі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 27 червня в турецькій провінції Мугла почалася величезна лісова пожежа - готелі з туристами були зовсім близько. А днем пізніше, 28 липня, в турецькій провінції Анталія через аномальну спеку пожежа охопила сотні гектарів лісу, в результаті чого загинуло три людини і більше 120 постраждали.

У МЗС України кажуть, що в евакуації українців поки немає потреби: ситуація перебуває під повним контролем влади Туреччини.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Мармарис, Прайс, Туреччина, Пожежа.
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