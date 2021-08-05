Суд АР Крим заарештував 13 російських літаків

У четвер, 5 серпня, за клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя суд наклав арешт на 13 літаків російських авіакомпаній, адже їх використовували для перевезення пасажирів в / із закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

"Досудове розслідування встановило неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси до окупованого Криму, порядку в'їзду і виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди українським інтересам", - йдеться у заяві.

Відомо, що авіаперевізник незаконно використовує 13 пасажирських літаків марки "Airbus" для транспортування людей через кордон України з 2019 року і по теперішній час.

Тим самим він порушує норми міжнародного та українського законодавства.

Крім того, російський авіаперевізник має свій офіційний вебсайт, на якому здійснює продаж квитків в / з окупованого півострова.

Прокуратура АР надала інформацію, що Україна вважає дії авіаперевізника компанії РФ порушенням норм міжнародного права.

Це підриває суверенітет країни та порушує законодавство України, за нормами якого транспортування пасажирів в / із Криму заборонене.

Порушення установлених норм тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.

Раніше в рамках даного кримінального провадження суд наклав арешт на 211 повітряних суден.

У відомстві додали, що зараз регулярні авіаперевезення в окупований Крим здійснюють 37 російських авіакомпаній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 липня в Міністерстві закордонних справ Великобританії опублікували доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму.

Нагадуємо, що 2 серпня в так званому "російському парламенті Криму", обурившись припиненням постачання води на півострів по Північнокримському каналу, почали готувати позов до арбітражного суду проти України.

Також ми писали, що 22 липня Російська Федерація направила до Європейського суду з прав людини свою першу міждержавну скаргу через Крим. Список складається з 10 претензій до України.