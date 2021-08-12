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Українська турфірма після скандалу скасувала всі походи по Росії: зроблено заяву

Українська турфірма після скандалу скасувала всі походи по Росії: зроблено заяву
Оновлено 21:40 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Українська турфірма "Кулуар", навколо якої розгорівся скандал через заплановані тури по Росії та окупованих частинах Грузії, більше не буде водити групи на Ельбрус і в Абхазію.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомив керівник туркомпанії Тарас Поздній на своїй сторінці в Facebook.

Раніше мандрівник Валерій Маркус, який подзвонив туроператору "Кулуар", представився російським військовослужбовцям і сказав, що хотів би відпочити в Карпатах. У туркомпанії йому не відмовили, і потім в мережі з'явилося відео з розмовою, яке вразило керівника фірми.

"Коли я побачив заголовки відео і звинувачення" Кулуар "у співпраці з російськими військовими - м'яко кажучи, я здивувався", - пише Поздній.

Директор фірми заявив, що в компанії повинні були відразу завершити розмову після того, як почули, хто телефонує, але там були неготові до такої нагоди та відразу не зрозуміли.

За словами Позднього, на менеджера фірми тиснули та підвищували голос, щоб вона прийняла заявку на тур.

"Однак! Менеджер відмовилася допомагати з документами, брати підписки і запропонувала піти в гори Кавказу. На жаль, цієї частини розмови в публічному доступі не виявилося", - заявляє керівник компанії.

Також Поздній сказав, що в Абхазії "Кулуар" не вчинив жодного походу. За його словами, республіку додали в список турів, коли її запропонували в якості партнерської програми, але потім відмовилися від цього і передавали клієнтів партнерам.

"Потім ми перестали надавати навіть консультації, прибрали всі дати, але сам маршрут висів на сайті, як і десяток інших неактивних", - говорить директор фірми.

Також він підкреслив, що "Кулуар" знімає всі дати походів по Росії та Абхазії.

"Світ йде в бік глобального миру, все війни і конфлікти в майбутньому будуть вирішені, а сили - будуть спрямовані на розвиток, творчість і добро. Не буде кордонів, а подорожувати можна буде вільно. Принаймні, я в це вірю", - написав Поздній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо, потрапила в скандал через фото з російської легкоатлеткою Марією Ласіцкене, яка здобула перемогу на змаганнях. Пізніше в Міністерстві оборони України прокоментували ситуацію.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Грузия, Турфирма, Росія, Подорожі, "Кулуар".
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