Класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

У класичну шарлотку з яблуками додають коньяк, вершкове масло і родзинки.

На носі Яблучний спас, а значить саме час освоювати рецепти ароматної випічки з яблуками. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, якою має бути класична шарлотка з яблуками.

Рецептом він поділився на своїй сайті.

Класична шарлотка з яблуками: рецепт

інгредієнти:

200 г Хліб тостовий

100-150 г Вершкове масло

10 шт. Яблука (середнього розміру)

400 г Цукор

200 г Вода

10 г Коньяк

100 г родзинок

1 щіпка Запашний перець

1 щіпка Кориця

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Спосіб приготування:

Розтопіть 100-150 г вершкового масла до рідкого стану. З тостового хліба (200 г) зріжте скориночки. М’якоть занурте в розтоплене масло. Частина м’якоті викладіть на дно форми, іншу частину наріжте прямокутниками. У вас повинно вийти щось на зразок доміно. Ці доміно викладіть по колу вздовж стінки форми своєрідним бочонком. Головне збудуйте їх щільною "стіною". Зваріть яблучний конфітюр. Для цього очистіть яблука і крупно їх наріжте. Додайте трохи води (200 г), цукру (400 г), жменьку родзинок, щіпку запашного перцю, коньяку (10 г) і щіпку кориці. Варити 15-20 хвилин, поки яблука не стануть схожі на повидло або густе варення. Викладіть варення в хлібну форму. Посипте панірувальними сухарями. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 25 хвилин. Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть так, щоб дно шарлотки виявилося зверху. Зніміть форму. У вас повинна вийти своєрідна піраміда. Полийте зверху медом за смаком. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати соковиту і ароматну шарлотку з яблуками.