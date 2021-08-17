Класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка
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У класичну шарлотку з яблуками додають коньяк, вершкове масло і родзинки.
На носі Яблучний спас, а значить саме час освоювати рецепти ароматної випічки з яблуками. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, якою має бути класична шарлотка з яблуками.
Рецептом він поділився на своїй сайті.
Класична шарлотка з яблуками: рецепт
інгредієнти:
- 200 г Хліб тостовий
- 100-150 г Вершкове масло
- 10 шт. Яблука (середнього розміру)
- 400 г Цукор
- 200 г Вода
- 10 г Коньяк
- 100 г родзинок
- 1 щіпка Запашний перець
- 1 щіпка Кориця
Спосіб приготування:
- Розтопіть 100-150 г вершкового масла до рідкого стану.
- З тостового хліба (200 г) зріжте скориночки. М’якоть занурте в розтоплене масло.
- Частина м’якоті викладіть на дно форми, іншу частину наріжте прямокутниками. У вас повинно вийти щось на зразок доміно.
- Ці доміно викладіть по колу вздовж стінки форми своєрідним бочонком. Головне збудуйте їх щільною "стіною".
- Зваріть яблучний конфітюр. Для цього очистіть яблука і крупно їх наріжте. Додайте трохи води (200 г), цукру (400 г), жменьку родзинок, щіпку запашного перцю, коньяку (10 г) і щіпку кориці. Варити 15-20 хвилин, поки яблука не стануть схожі на повидло або густе варення.
- Викладіть варення в хлібну форму. Посипте панірувальними сухарями.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 25 хвилин.
- Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть так, щоб дно шарлотки виявилося зверху. Зніміть форму. У вас повинна вийти своєрідна піраміда.
- Полийте зверху медом за смаком. Смачного!
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати соковиту і ароматну шарлотку з яблуками.
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