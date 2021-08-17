Рус

Класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читати російською
Автор
78
Класичний рецепт шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка Новина оновлена 17 серпня 2021, 17:45
Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної шарлотки

У класичну шарлотку з яблуками додають коньяк, вершкове масло і родзинки.

На носі Яблучний спас, а значить саме час освоювати рецепти ароматної випічки з яблуками. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, якою має бути класична шарлотка з яблуками.

Рецептом він поділився на своїй сайті.

Класична шарлотка з яблуками: рецепт

інгредієнти:

  • 200 г Хліб тостовий
  • 100-150 г Вершкове масло
  • 10 шт. Яблука (середнього розміру)
  • 400 г Цукор
  • 200 г Вода
  • 10 г Коньяк
  • 100 г родзинок
  • 1 щіпка Запашний перець
  • 1 щіпка Кориця

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть 100-150 г вершкового масла до рідкого стану.
  2. З тостового хліба (200 г) зріжте скориночки. М’якоть занурте в розтоплене масло.
  3. Частина м’якоті викладіть на дно форми, іншу частину наріжте прямокутниками. У вас повинно вийти щось на зразок доміно.
  4. Ці доміно викладіть по колу вздовж стінки форми своєрідним бочонком. Головне збудуйте їх щільною "стіною".
  5. Зваріть яблучний конфітюр. Для цього очистіть яблука і крупно їх наріжте. Додайте трохи води (200 г), цукру (400 г), жменьку родзинок, щіпку запашного перцю, коньяку (10 г) і щіпку кориці. Варити 15-20 хвилин, поки яблука не стануть схожі на повидло або густе варення.
  6. Викладіть варення в хлібну форму. Посипте панірувальними сухарями.
  7. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 25 хвилин.
  8. Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть так, щоб дно шарлотки виявилося зверху. Зніміть форму. У вас повинна вийти своєрідна піраміда.
  9. Полийте зверху медом за смаком. Смачного!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати соковиту і ароматну шарлотку з яблуками.

Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Київ
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
Дата публікації
Категорія
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Дата публікації
Категорія
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Дата публікації
Категорія
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу