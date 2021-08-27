Ідеальна начинка для будь-якої випічки: Ліза Глинська розповіла, як приготувати яблучне повидло
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Кондитер Ліза Глинська поділилася простим рецептом домашнього, ароматного яблучного повидла.
Що робити якщо вдома є багато яблук? Перше, що спадає на думку — це приготувати смачну шарлотку, про три цікавих рецепти якої ми писали раніше. Але що робити, якщо яблук прям дуже багато?
А чому б не приготувати яблучне повидло, яке потім можна буде використовувати як начинку для будь-якої випічки.
Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська на своєму ютуб-каналі поділилася відеорецептом домашнього яблучного повидла, яке легко приготувати.
Яблучне повидло
Інгредієнти:
- 3 кг яблук
- 1 кг цукру
- 1/2 ч. Л. лимонної кислоти
- 150 мл води
- 10 г пектину NH (за бажанням)
- + 30 г цукру
Приготування:
Нарізаємо яблука і відправляємо їх в каструлю. Потім додаємо воду і варимо на середній температурі, поки яблука не стануть м’якими.
Коли яблука зваряться, потрібно зробити з них пюре. Перетираємо яблука через сито. Після додаємо в пюре цукор, лимонну кислоту і перемішуємо.
Перекладаємо все це знову в каструлю і постійно помішуючи варимо пюре на слабкій температурі близько години. Потім додаємо пектин з цукром і знову перемішуємо. Варимо ще 2-3 хвилини і знімаємо з плити.
Розливаємо повидло в заздалегідь підготовлені баночки і закриваємо кришкою.
Раніше, "Телеграф" писав, що Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної шарлотки з персиками.
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