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Ідеальна начинка для будь-якої випічки: Ліза Глинська розповіла, як приготувати яблучне повидло

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Ідеальна начинка для будь-якої випічки: Ліза Глинська розповіла, як приготувати яблучне повидло Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:08
Яблучне повидло. Фото pexels.com

Кондитер Ліза Глинська поділилася простим рецептом домашнього, ароматного яблучного повидла.

Що робити якщо вдома є багато яблук? Перше, що спадає на думку — це приготувати смачну шарлотку, про три цікавих рецепти якої ми писали раніше. Але що робити, якщо яблук прям дуже багато?

А чому б не приготувати яблучне повидло, яке потім можна буде використовувати як начинку для будь-якої випічки.

Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська на своєму ютуб-каналі поділилася відеорецептом домашнього яблучного повидла, яке легко приготувати.

Яблучне повидло

Інгредієнти:

  • 3 кг яблук
  • 1 кг цукру
  • 1/2 ч. Л. лимонної кислоти
  • 150 мл води
  • 10 г пектину NH (за бажанням)
  • + 30 г цукру

Приготування:

Нарізаємо яблука і відправляємо їх в каструлю. Потім додаємо воду і варимо на середній температурі, поки яблука не стануть м’якими.

Коли яблука зваряться, потрібно зробити з них пюре. Перетираємо яблука через сито. Після додаємо в пюре цукор, лимонну кислоту і перемішуємо.

Перекладаємо все це знову в каструлю і постійно помішуючи варимо пюре на слабкій температурі близько години. Потім додаємо пектин з цукром і знову перемішуємо. Варимо ще 2-3 хвилини і знімаємо з плити.

Розливаємо повидло в заздалегідь підготовлені баночки і закриваємо кришкою.

Раніше, "Телеграф" писав, що Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної шарлотки з персиками.

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