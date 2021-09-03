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Лечо з помідорів і смажені кабачки: оригінальні рецепти заготовок на зиму

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Рецепти з помідор і кабачків на зиму Новина оновлена 03 вересня 2021, 17:10
Рецепти з помідор і кабачків на зиму

Спробуйте приготувати на зиму лечо з помідорів і солодкого перцю і смажені кабачки.

Осінь — гаряча пора консервації і заготовок на зиму. У кожної господині в запасі знайдуться кілька улюблених рецептів.

Пропонуємо вам ще декілька простих і оригінальних страв.

Салат "Лечо" з помідорів і перцю на зиму

Рецептів лечо існує велика кількість. Пропонуємо вам спробувати приготувати лечо з помідорів і перцю на зиму. Цей рецепт простий з усіх існуючих. Салат виходить дуже смачним і ароматним.

Салат "Лечо" з помідорів і перцю
Салат "Лечо" з помідорів і перцю

Як приготувати:

  1. У велику каструлю викласти нарізаний часник і солодкий болгарський перець.
  2. Помідори перекрутити на м’ясорубці і вилити в каструлю. Додати сіль, цукор, влити рослинне масло.
  3. Все перемішати і довести до кипіння. Тушкувати перець 20 хвилин, в кінці влити в каструлю оцет.
  4. Готове лечо гарячим розкласти в простерилізовані банки і закатати.

Лечо з баклажанами та помідорами

Ще один рецепт лечо — з баклажанами і помідорами. Ця чудова закуска ідеально поєднується зі стравами з м’яса, птиці, картоплі і макаронів. Таке лечо можна закрити на зиму або вживати відразу після охолодження.

Рецепт лечо з баклажанами та помідорами
Рецепт лечо з баклажанами та помідорами

Як приготувати:

  1. Помідори натерти на тертці, щоб позбутися шкірки. Можна скористатися м’ясорубкою або блендером.
  2. Вилити томатне пюре в каструлю, поставити на вогонь і довести до кипіння.
  3. Цибулю нарізати тонкими кільцями і додати до помідорів. Після додати масло, сіль, цукор, оцет і спеції. Варити на середньому вогні протягом 15 хвилин.
  4. Перець і баклажани нарізати кубиками — близько 3 см.
  5. У каструлю з томатним пюре додати баклажани і варити 10 хвилин.
  6. Потім додати перець і гострий перець, варити ще 10 хвилин.
  7. Готове лечо розкласти по стерилізованим гарячим банкам і закатати.

Смажені кабачки

Всіма улюблена страва — смажені кабачки з часником можна заготовити на зиму.

Рецепт смажених кабачків на зиму
Рецепт смажених кабачків на зиму

Як приготувати:

  1. Наріжте кабачки кружальцями завтовшки приблизно в 1-1,5 см.
  2. Посоліть, перемішайте і залиште на кілька хвилин.
  3. На розігрітій сковороді обсмажте кабачки з двох сторін.
  4. Приготуйте соус: дрібно наріжте кріп і видавіть часник, змішайте оцет, цукор і перець, залийте окропом і дайте трохи настоятися.
  5. У ємність для маринування викладіть шарами кабачки, кріп і часник.
  6. Залийте маринадом і остудіть.
  7. Для тривалого зберігання, додайте в банки по 3 ст.л. соняшникової олії і зберігайте в холодильнику.

Консервовані смажені кабачки

Така страва виходить дуже ситною і смачною.Обов’язково приготуйте хоча б пару півлітрових банок на зиму.

Рецепт консервованих смажених кабачків
Рецепт консервованих смажених кабачків

Як приготувати:

  1. Кабачки нарізати кружечками, посолити, перемішати і залишити на 15 хвилин.
  2. На сковороді розігріти 2 ст. ложки рослинної олії і обсмажити кабачки до золотистого кольору.
  3. Зелень вимити і дрібно нарізати.
  4. У підготовлені банки на дно покласти зелень і налити заздалегідь прокип’ячену і охолоджену олію.
  5. Перекласти в банку кабачки, пересипаючи подрібненим часником.
  6. Накрити кришками і стерилізувати 30-35 хвилин. Після чого закатати і укутати.

Крім лечо та салатів ви також можете приготувати кабачкову ікру.

Ще більше рецептів заготовок на зиму ви знайдете в матеріалі "Телеграфу".

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