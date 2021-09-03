Лечо з помідорів і смажені кабачки: оригінальні рецепти заготовок на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 31
Спробуйте приготувати на зиму лечо з помідорів і солодкого перцю і смажені кабачки.
Осінь — гаряча пора консервації і заготовок на зиму. У кожної господині в запасі знайдуться кілька улюблених рецептів.
Пропонуємо вам ще декілька простих і оригінальних страв.
Салат "Лечо" з помідорів і перцю на зиму
Рецептів лечо існує велика кількість. Пропонуємо вам спробувати приготувати лечо з помідорів і перцю на зиму. Цей рецепт простий з усіх існуючих. Салат виходить дуже смачним і ароматним.
Як приготувати:
- У велику каструлю викласти нарізаний часник і солодкий болгарський перець.
- Помідори перекрутити на м’ясорубці і вилити в каструлю. Додати сіль, цукор, влити рослинне масло.
- Все перемішати і довести до кипіння. Тушкувати перець 20 хвилин, в кінці влити в каструлю оцет.
- Готове лечо гарячим розкласти в простерилізовані банки і закатати.
Лечо з баклажанами та помідорами
Ще один рецепт лечо — з баклажанами і помідорами. Ця чудова закуска ідеально поєднується зі стравами з м’яса, птиці, картоплі і макаронів. Таке лечо можна закрити на зиму або вживати відразу після охолодження.
Як приготувати:
- Помідори натерти на тертці, щоб позбутися шкірки. Можна скористатися м’ясорубкою або блендером.
- Вилити томатне пюре в каструлю, поставити на вогонь і довести до кипіння.
- Цибулю нарізати тонкими кільцями і додати до помідорів. Після додати масло, сіль, цукор, оцет і спеції. Варити на середньому вогні протягом 15 хвилин.
- Перець і баклажани нарізати кубиками — близько 3 см.
- У каструлю з томатним пюре додати баклажани і варити 10 хвилин.
- Потім додати перець і гострий перець, варити ще 10 хвилин.
- Готове лечо розкласти по стерилізованим гарячим банкам і закатати.
Смажені кабачки
Всіма улюблена страва — смажені кабачки з часником можна заготовити на зиму.
Як приготувати:
- Наріжте кабачки кружальцями завтовшки приблизно в 1-1,5 см.
- Посоліть, перемішайте і залиште на кілька хвилин.
- На розігрітій сковороді обсмажте кабачки з двох сторін.
- Приготуйте соус: дрібно наріжте кріп і видавіть часник, змішайте оцет, цукор і перець, залийте окропом і дайте трохи настоятися.
- У ємність для маринування викладіть шарами кабачки, кріп і часник.
- Залийте маринадом і остудіть.
- Для тривалого зберігання, додайте в банки по 3 ст.л. соняшникової олії і зберігайте в холодильнику.
Консервовані смажені кабачки
Така страва виходить дуже ситною і смачною.Обов’язково приготуйте хоча б пару півлітрових банок на зиму.
Як приготувати:
- Кабачки нарізати кружечками, посолити, перемішати і залишити на 15 хвилин.
- На сковороді розігріти 2 ст. ложки рослинної олії і обсмажити кабачки до золотистого кольору.
- Зелень вимити і дрібно нарізати.
- У підготовлені банки на дно покласти зелень і налити заздалегідь прокип’ячену і охолоджену олію.
- Перекласти в банку кабачки, пересипаючи подрібненим часником.
- Накрити кришками і стерилізувати 30-35 хвилин. Після чого закатати і укутати.
Крім лечо та салатів ви також можете приготувати кабачкову ікру.
Ще більше рецептів заготовок на зиму ви знайдете в матеріалі "Телеграфу".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-