Лечо из помидоров и жареные кабачки: оригинальные рецепты заготовок на зиму
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Попробуйте приготовить на зиму лечо из помидоров и сладкого перца и жаренные кабачки.
Осень — горячая пора консервации и заготовок на зиму. У каждой хозяйки в запасе найдутся несколько любимых рецептов.
Предлагаем вам еще несколько простых и оригинальных блюд.
Салат "Лечо" из помидоров и перцев на зиму
Рецептов лечо существует большое количество. Предлагаем вам попробовать приготовить лечо из помидоров и перцев на зиму. Этот рецепт простой из всех существующих. Салат получается очень вкусным и ароматным.
Как приготовить:
- В большую кастрюлю выложить нарезанный чеснок и сладкий болгарский перец.
- Помидоры перекрутить на мясорубке и вылить в кастрюлю. Добавить соль, сахар, влить растительное масло.
- Все перемешать и довести до кипения. Тушить перец 20 минут, в конце влить в кастрюлю уксус.
- Готовое лечо горячим разложить по простерилизованным банкам и закатать.
Лечо с баклажанами и помидорами
Еще один рецепт лечо — с баклажанами и помидорами. Эта замечательная закуска идеально сочетается с блюдами из мяса, птицы, картофеля, круп и макарон. Такое лечо можно закрыть на зиму или употреблять сразу после остывания.
Как приготовить:
- Помидоры натереть на терке, чтобы избавиться от кожицы. Можно воспользоваться мясорубкой или блендером.
- Вылить томатное пюре в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения.
- Лук нарезать тонкими кольцами и добавить к помидорам. После добавить масло, соль, сахар, уксус и специи. Варить на среднем огне в течение 15 минут
- Перец и баклажаны нарезать кубиками — около 3 см.
- В кастрюлю с томатным пюре добавить баклажаны и варить 10 минут.
- Затем добавить перец и острый перец, варить еще 10 минут.
- Готовое лечо разложить по стерилизованным горячим банкам и закатать.
Жареные кабачки
Всеми любимое блюдо — жареные кабачки с чесноком можно заготовить на зиму.
Как приготовить:
- Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно в 1-1,5 см.
- Посолите, перемешайте и оставьте на несколько минут.
- На разогретой с маслом сковороде обжарьте кабачки с двух сторон.
- Приготовьте соус: мелко нарежьте укроп и выдавите чеснок, смешайте уксус, сахар и перец, залейте кипятком и дайте немного настояться.
- В емкость для маринования выложите слоями кабачки, укроп и чеснок.
- Залейте маринадом и остудите.
- Для длительного хранения, добавьте в банки по 3 ст.л. подсолнечного масла и храните в холодильнике.
Консервированные жареные кабачки
Такое блюдо получается очень сытным и вкусным. Обязательно заготовьте хотя бы парочку полулитровых банок на зиму.
Как приготовить:
- Кабачки нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 15 минут.
- На сковороде разогреть 2 ст. ложки растительного масла и обжарить кабачки до золотистого цвета.
- Зелень вымыть и мелко нарезать.
- В подготовленные банки на дно положить зелень и налить заранее прокипяченное и охлажденное растительное масло.
- Переложить в банку кабачки, пересыпая измельченным чесноком.
- Накрыть крышками и стерилизовать 30-35 минут. После чего закатать и укутать.
Кроме лечо и салатов вы также можете приготовить кабачковую икру.
Еще больше рецептов заготовок на зиму вы найдете в материале "Телеграфа".
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