Лечо из помидоров и жареные кабачки: оригинальные рецепты заготовок на зиму

Попробуйте приготовить на зиму лечо из помидоров и сладкого перца и жаренные кабачки.

Осень — горячая пора консервации и заготовок на зиму. У каждой хозяйки в запасе найдутся несколько любимых рецептов.

Предлагаем вам еще несколько простых и оригинальных блюд.

Салат "Лечо" из помидоров и перцев на зиму

Рецептов лечо существует большое количество. Предлагаем вам попробовать приготовить лечо из помидоров и перцев на зиму. Этот рецепт простой из всех существующих. Салат получается очень вкусным и ароматным.

Рецепт лечо из помидоров и перцев на зиму

Как приготовить:

В большую кастрюлю выложить нарезанный чеснок и сладкий болгарский перец. Помидоры перекрутить на мясорубке и вылить в кастрюлю. Добавить соль, сахар, влить растительное масло. Все перемешать и довести до кипения. Тушить перец 20 минут, в конце влить в кастрюлю уксус. Готовое лечо горячим разложить по простерилизованным банкам и закатать.

Лечо с баклажанами и помидорами

Еще один рецепт лечо — с баклажанами и помидорами. Эта замечательная закуска идеально сочетается с блюдами из мяса, птицы, картофеля, круп и макарон. Такое лечо можно закрыть на зиму или употреблять сразу после остывания.

Рецепт лечо с баклажанами и помидорами на зиму

Как приготовить:

Помидоры натереть на терке, чтобы избавиться от кожицы. Можно воспользоваться мясорубкой или блендером. Вылить томатное пюре в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Лук нарезать тонкими кольцами и добавить к помидорам. После добавить масло, соль, сахар, уксус и специи. Варить на среднем огне в течение 15 минут Перец и баклажаны нарезать кубиками — около 3 см. В кастрюлю с томатным пюре добавить баклажаны и варить 10 минут. Затем добавить перец и острый перец, варить еще 10 минут. Готовое лечо разложить по стерилизованным горячим банкам и закатать.

Жареные кабачки

Всеми любимое блюдо — жареные кабачки с чесноком можно заготовить на зиму.

Рецепт жареных кабачков на зиму

Как приготовить:

Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно в 1-1,5 см. Посолите, перемешайте и оставьте на несколько минут. На разогретой с маслом сковороде обжарьте кабачки с двух сторон. Приготовьте соус: мелко нарежьте укроп и выдавите чеснок, смешайте уксус, сахар и перец, залейте кипятком и дайте немного настояться. В емкость для маринования выложите слоями кабачки, укроп и чеснок. Залейте маринадом и остудите. Для длительного хранения, добавьте в банки по 3 ст.л. подсолнечного масла и храните в холодильнике.

Консервированные жареные кабачки

Такое блюдо получается очень сытным и вкусным. Обязательно заготовьте хотя бы парочку полулитровых банок на зиму.

Консервированные жареные кабачки

Как приготовить:

Кабачки нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 15 минут. На сковороде разогреть 2 ст. ложки растительного масла и обжарить кабачки до золотистого цвета. Зелень вымыть и мелко наре­зать. В подготовлен­ные банки на дно положить зелень и налить зара­нее прокипяченное и охлажденное растительное масло. Переложить в банку кабачки, пересыпая измельченным чесноком. Накрыть крышками и стерили­зовать 30-35 минут. После чего закатать и укутать.

Кроме лечо и салатов вы также можете приготовить кабачковую икру.

Еще больше рецептов заготовок на зиму вы найдете в материале "Телеграфа".