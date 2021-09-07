"Пройдемося по солоненькому": Ліза Глинська поділилася рецептами в’ялених томатів і маринованих овочів
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Ліза Глинська розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки.
Осінь — пора збору врожаю і відмінний час для того, щоб все зібране "закатати" в баночки, щоб взимку побалувати себе смачними маринованими овочами.
Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська на своїй ютуб-каналі і сторінці в Фейсбуці поділилася простими і смачними рецептами домашніх і ароматних "закаток".
В’ялені томати:
Інгредієнти:
- 3 кг томатів (сорт сливка)
- оливкова олія
- соль
- сахар
- базилік або орегано (можна і з розмарином)
- часник
Приготування:
Помийте і просушіть томати. Розріжте вздовж і витягніть серцевину (насіння). Розкладіть половинки на паперовому рушнику зрізом вниз, щоб прибрати зайву вологу. Змастіть грати оливковою олією і викладіть на неї половинки томатів зрізом вгору.
Посоліть, присипте їх цукром і травами.
Увімкніть духовку на 80 градусів і поставте в неї сушитися томати на 8-12 годин.
Наріжте слайсами часник.
Перекладіть томати в стерилізовану баночку, чергуючи з часником і залийте оливковою олією.
Мариновані помідори:
Інгредієнти:
- 500 г помідор
- 3 зубчики часнику
- кріп/петрушка
- 15 г солі
- 10 г цукру
- 10 мл оцту 9%
- 30 мл оливкової олії
Приготування:
Мариновані баклажани:
Інгредієнти:
- 1 кг баклажанів
- 1,5 л води
- 10 г солі (1 ч. Л. З гіркою)
Маринад:
- 1 л води
- 25 г солі (2,5 ч. .Л з гіркою)
- 40 г цукру (1,5 ст. Л. З гіркою)
- 60 мл рослинної олії (рафінованої, 3 ст. Л.)
- 70 мл оцту (6%) (4,5 ст. Л.)
- 20 горошин чорного перцю
- 3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)
- 2 г хмелі-сунелі (щіпка)
Приготування:
Мариновані капуста:
Інгредієнти:
- 2,5 кг капусти
- 1 головка часнику
- 500 г буряка
- 300 г моркви
- 2-3 лаврових листки
- 20 г кропу (невеликий пучок)
- 20-30 горошин чорного перцю
- 1 гострий перець (за бажанням)
Маринад:
- 4 л води
- 300 мл оцту (1,2 склянки об’ємом 250 мл, 6%)
- 200 г солі (6,5 ст. Л. З гіркою)
- 100 г цукру (4 ст. Л. З гіркою)
Приготування:
Малосольні огірки:
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1 ст. л. (Без гірки) солі
- 1 ч. Л. (Без гірки) цукру
- 4 зубчики часнику
- кріп
Приготування:
Ще більше рецептів заготовок на зиму ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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