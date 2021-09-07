Ліза Глинська розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки.

Осінь — пора збору врожаю і відмінний час для того, щоб все зібране "закатати" в баночки, щоб взимку побалувати себе смачними маринованими овочами.

Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська на своїй ютуб-каналі і сторінці в Фейсбуці поділилася простими і смачними рецептами домашніх і ароматних "закаток".

В’ялені томати: ⁣

Інгредієнти:

3 кг томатів (сорт сливка) ⁣

оливкова олія

соль⁣

сахар⁣

базилік або орегано (можна і з розмарином) ⁣

часник

⁣ Приготування:

Помийте і просушіть томати. Розріжте вздовж і витягніть серцевину (насіння). Розкладіть половинки на паперовому рушнику зрізом вниз, щоб прибрати зайву вологу. Змастіть грати оливковою олією і викладіть на неї половинки томатів зрізом вгору.

Посоліть, присипте їх цукром і травами.

Увімкніть духовку на 80 градусів і поставте в неї сушитися томати на 8-12 годин.

Наріжте слайсами часник.

Перекладіть томати в стерилізовану баночку, чергуючи з часником і залийте оливковою олією.

Мариновані помідори: ⁣

Мариновані помідори за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

500 г помідор⁣

3 зубчики часнику

кріп/петрушка

15 г солі⁣

10 г цукру

10 мл оцту 9% ⁣

30 мл оливкової олії

Приготування:

Як приготувати мариновані помідори

Мариновані баклажани:

Мариновані баклажани за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

1,5 л води⁣

10 г солі (1 ч. Л. З гіркою) ⁣

⁣Маринад: ⁣

1 л води⁣

25 г солі (2,5 ч. .Л з гіркою) ⁣

40 г цукру (1,5 ст. Л. З гіркою) ⁣

60 мл рослинної олії (рафінованої, 3 ст. Л.) ⁣

70 мл оцту (6%) (4,5 ст. Л.) ⁣

20 горошин чорного перцю

3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків) ⁣

2 г хмелі-сунелі (щіпка) ⁣

Приготування:

Як приготувати мариновані баклажани

Мариновані капуста: ⁣

Маринована капуста по рецепту Лізи Глинської

Інгредієнти:

2,5 кг капусти

1 головка часнику

500 г буряка

300 г моркви

2-3 лаврових листки

20 г кропу (невеликий пучок) ⁣

20-30 горошин чорного перцю

1 гострий перець (за бажанням) ⁣

⁣Маринад: ⁣

4 л води ⁣

300 мл оцту (1,2 склянки об’ємом 250 мл, 6%) ⁣

200 г солі (6,5 ст. Л. З гіркою) ⁣

100 г цукру (4 ст. Л. З гіркою) ⁣

Приготування:

Як приготувати мариновану капусту

Малосольні огірки: ⁣

Малосольні огірки за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

1 кг огірків

1 ст. л. (Без гірки) солі⁣

1 ч. Л. (Без гірки) цукру

4 зубчики часнику

кріп

Приготування:

Як приготувати мариновані огірки

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