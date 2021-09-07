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"Пройдемося по солоненькому": Ліза Глинська поділилася рецептами в’ялених томатів і маринованих овочів

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"Закатки" на зиму Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:27
"Закатки" на зиму

Ліза Глинська розповіла, як можна смачно замаринувати помідори, баклажани, капусту й огірки.

Осінь — пора збору врожаю і відмінний час для того, щоб все зібране "закатати" в баночки, щоб взимку побалувати себе смачними маринованими овочами.

Переможниця кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська на своїй ютуб-каналі і сторінці в Фейсбуці поділилася простими і смачними рецептами домашніх і ароматних "закаток".

В’ялені томати: ⁣

Інгредієнти:

  • 3 кг томатів (сорт сливка) ⁣
  • оливкова олія
  • соль⁣
  • сахар⁣
  • базилік або орегано (можна і з розмарином) ⁣
  • часник

Приготування:

Помийте і просушіть томати. Розріжте вздовж і витягніть серцевину (насіння). Розкладіть половинки на паперовому рушнику зрізом вниз, щоб прибрати зайву вологу. Змастіть грати оливковою олією і викладіть на неї половинки томатів зрізом вгору.

Посоліть, присипте їх цукром і травами.

Увімкніть духовку на 80 градусів і поставте в неї сушитися томати на 8-12 годин.

Наріжте слайсами часник.

Перекладіть томати в стерилізовану баночку, чергуючи з часником і залийте оливковою олією.

Мариновані помідори: ⁣

Мариновані помідори за рецептом Лізи Глинської
Мариновані помідори за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

  • 500 г помідор⁣
  • 3 зубчики часнику
  • кріп/петрушка
  • 15 г солі⁣
  • 10 г цукру
  • 10 мл оцту 9% ⁣
  • 30 мл оливкової олії

Приготування:

Як приготувати мариновані помідори
Як приготувати мариновані помідори

Мариновані баклажани:

Мариновані баклажани за рецептом Лізи Глинської
Мариновані баклажани за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів
  • 1,5 л води⁣
  • 10 г солі (1 ч. Л. З гіркою) ⁣

⁣Маринад: ⁣

  • 1 л води⁣
  • 25 г солі (2,5 ч. .Л з гіркою) ⁣
  • 40 г цукру (1,5 ст. Л. З гіркою) ⁣
  • 60 мл рослинної олії (рафінованої, 3 ст. Л.) ⁣
  • 70 мл оцту (6%) (4,5 ст. Л.) ⁣
  • 20 горошин чорного перцю
  • 3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків) ⁣
  • 2 г хмелі-сунелі (щіпка) ⁣

Приготування:

Як приготувати мариновані баклажани
Як приготувати мариновані баклажани

Мариновані капуста: ⁣

Маринована капуста по рецепту Лізи Глинської
Маринована капуста по рецепту Лізи Глинської

Інгредієнти:

  • 2,5 кг капусти
  • 1 головка часнику
  • 500 г буряка
  • 300 г моркви
  • 2-3 лаврових листки
  • 20 г кропу (невеликий пучок) ⁣
  • 20-30 горошин чорного перцю
  • 1 гострий перець (за бажанням) ⁣

⁣Маринад: ⁣

  • 4 л води ⁣
  • 300 мл оцту (1,2 склянки об’ємом 250 мл, 6%) ⁣
  • 200 г солі (6,5 ст. Л. З гіркою) ⁣
  • 100 г цукру (4 ст. Л. З гіркою) ⁣

Приготування:

Як приготувати мариновану капусту
Як приготувати мариновану капусту

Малосольні огірки: ⁣

Малосольні огірки за рецептом Лізи Глинської
Малосольні огірки за рецептом Лізи Глинської

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1 ст. л. (Без гірки) солі⁣
  • 1 ч. Л. (Без гірки) цукру
  • 4 зубчики часнику
  • кріп

Приготування:

Як приготувати мариновані огірки
Як приготувати мариновані огірки

Ще більше рецептів заготовок на зиму ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

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