Починайте ранок правильно: добірка смачних і здорових рецептів від Марини Боржемської

Фітнес-тренер поділилася кількома варіантами корисних сніданків.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемської, яка раніше розповіла, як розпізнати і уникнути розлади харчової поведінки, знову нагадала своїм передплатникам про важливість сніданку, та ще й корисного.

На своїй сторінці в Інстаграм Марина опублікувала добірку смачних і здорових рецептів, які відмінно підійдуть для доброго ранку.

"Розумію, що часом часу на сніданки не вистачає, але його потрібно знаходити завжди, оскільки правильне харчування починається саме зі сніданку" — пише Боржемська.

Топ-5 корисних сніданків від Марини Боржемської:

Цілозерновий хліб + індичка + огірок/моцарела + помідор + базилік

Відмінна альтернатива нудним бутербродам — сендвіч з цілозернового хліба з огірком і філе індички, або з моцарелою, базиліком і помідором.

Омлет з куркою з овочами

Досить змішати пару яєць з курячою грудкою або шматочками індички і будь-якими овочами (стручкова квасоля, броколі, печериці або помідори), посолити, розлити в силіконові формочки для мафінів, поставити в духовку.

Млинці та оладки з гречаної, вівсяної або цілозернового борошна

Зробити млинчики на воді або менш жирному молоці. Або одного ранку спробувати вівсяні панкейки: перемолоти вівсяні пластівці (50 р) в борошно, пюрировать половину не надто стиглого банана, додати 2 яйця, 1 ч.л. какао-порошку і мед. Перемішати. Якщо густо — додати молоко. Випікати на добре прогрітій антипригарній сковороді без масла, на невеликому вогні.

Запіканка з грушею і соусом зі свіжих ягід

Сир, яйце, пара ложок борошна, ваніль і трохи цукру або стевії збити, додати нарізану кубиками велику грушу і запікати в антипригарній формі до золотистої скоринки.

Стакан води або зелений чай з ложкою меду і трохи горіхів

Такий перекус завжди буде в тему. Якщо ви не знаєте, що собі приготувати, чай і горіхи — відмінний варіант завжди.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.