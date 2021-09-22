Начинайте утро правильно: подборка вкусных и здоровых рецептов от Марины Боржемской
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Фитнес-тренер поделилась несколькими вариантами полезных завтраков.
Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала, как распознать и избежать расстройства пищевого поведения, снова напомнила своим подписчикам о важности завтрака, да еще и полезного.
На своей странице в Инстаграм Марина опубликовала подборку вкусных и здоровых рецептов, которые отлично подойдут для доброго утра.
"Понимаю, что порой времени на завтраки не хватает, но его нужно находить всегда, поскольку правильное питание начинается именно с завтрака" — пишет Боржемская.
Топ-5 полезных завтраков от Марины Боржемской:
- Цельнозерновой хлеб + индейка + огурец / моцарелла + помидор + базилик
Отличная альтернатива скучным бутербродам — сэндвич из цельнозернового хлеба с огурцом и филе индейки, либо с моцареллой, базиликом и помидором.
- Омлет с курицей с овощами
Достаточно смешать пару яиц с куриной грудкой или кусочками индейки и любыми овощами (стручковая фасоль, брокколи, шампиньоны или помидоры), посолить, разлить в силиконовые формочки для маффинов, поставить в духовку.
- Блинчики и оладьи из гречневой, овсяной или цельнозерновой муки
Сделать блинчики на воде или менее жирном молоке. Или однажды утром попробовать овсяные панкейки: перемолоть овсяные хлопья (50 г.) в муку, пюрировать половину не очень спелого банана, добавить 2 яйца, 1 ч.л какао-порошка и мед. Перемешать. Если густо — добавить молоко. Выпекать на хорошо прогретой антипригарной сковороде без масла, на небольшом огне.
- Запеканка с грушей и соусом из свежих ягод
Творог, яйцо, пара ложек муки, ваниль и немного сахара или стевии взбить, добавить нарезанную кубиками большую грушу и запекать в антипригарной форме до золотистой корочки.
- Стакан воды или зеленый чай с ложкой меда и немного орехов
Такой перекус всегда будет в тему. Если вы не знаете, что себе приготовить, чай и орехи – отличный вариант всегда.
Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.
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