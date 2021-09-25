Топ-3 смачних страв з кабачків в духовці, які прикрасять ваш стіл
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Перевірені рецепти приготування кабачків в духовці.
Якщо вам набридли одноманітні страви, або ж вичерпалися ідеї для вечері — у нас є чудовий варіант. Ми підготували рецепти легких, але дуже смачних страв з кабачків, які точно полюбить ваша сім’я.
Кабачки з картоплею
Інгредієнти:
- 1 кабачок;
- 300 г картоплі;
- рослинна олія для смаження.
Для соусу:
- 100 г сметани;
- 100 г майонезу;
- 3 зубчики часнику;
- 0.5 ч.л. солі;
- пучок кропу;
- 75 г твердого сиру.
Приготування:
1. Кабачок і картоплю помити, висушити, нарізати тоненькими кружечками (приблизно 5 мм завширшки). Кожен кружок промокнути паперовою серветкою (щоб прибрати зайву вологу) і обсмажити в рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.
2. Приготувати соус. Кріп вимити, обсушити, дрібно нарізати. Часник очистити, пропустити через прес (або дрібно-дрібно нарізати) і змішати з сіллю (щоб часник випустив сік). В окремому посуді змішати сметану, майонез, сіль за смаком, часник і кріп, добре перемішати.
3. Твердий сир натерти на крупній тертці. Підсмажені овочі викласти (чергуючи) в порційні форми для запікання, залити сметанно-часниковим соусом і рівномірно посипати зверху сиром.
4. Духовку розігріти до 200 градусів. Запікати 20-25 хвилин.
5. Готову страву подавати на стіл гарячим (так смачніше). Смачного!
Фаршировані кабачки
Інгредієнти:
- 2 кабачка;
- 200 г грибів;
- 200 г мʼяса курки або індички;
- 1 цибулина;
- 1 червоний перець;
- 100 мл жирних вершків;
- 100 г твердого сиру;
- зелень, сіль, перець за смаком;
- рослинна олія.
Приготування:
1. Мʼясо і гриби помити і нарізати дрібними кубиками. Кабачки також вимити і нарізати кружечками, висотою 4-5 см. За допомогою ножа вирізати серцевину, але залишити не надто тонкі боки і дно. Повинні вийти "стаканчики".
2. На сковороді розігріти трохи рослинної олії і обсмажити індичку і гриби протягом приблизно 10-12 хвилин, постійно помішуючи.
3. Цибулю очистити, викласти в чашу блендера і гарненько подрібнити.
4. Мʼякуш, яку вирізали з кабачків дрібно нарізати.
5. Солодкий перець помити, очистити від насіння, і також дрібно нарізати.
6. Всі овочі додати в сковороду до мʼяса і грибів.
7. Смажити протягом 3-5 хвилин до мʼякості.
8. Також в сковороду додати сіль і перець за бажанням і смаком.
9. Потім в сковороду влити тонкою цівкою вершки і тушкувати до загустіння.
10. Готову начинку остудити, додати зелень і все перемішати.
10. Акуратно нафарширувати кабачки.
11. Сир натерти на дрібній терці і присипати кабачки.
12. Запікати 20-25 хвилин при 200 градусах.
Смачного!
Кабачки-кишеньки
Інгредієнти:
- 2-3 кабачки;
- сіль, перець або інші спеції за бажанням;
- пшеничне борошно;
- оливкова олія.
- Начинка:
- 150 г твердого сиру;
- 2-3 ст.л. сметани;
- 2-3 зубчики часнику.
Приготування:
1. Кабачки вимити, обсушити і нарізати кільцями, товщиною приблизно 2 см. Надрізати посередині горизонтально, але не прорізати до кінця, щоб всередину можна було заховати начинку.
2. Посолити і поперчити на смак.
3. Обваляти трохи в борошні і обсмажити на олії з обох сторін (щоб вийшла гарна скоринка).
4. Потім необхідно викласти кабачки на серветку (вона прибере зайве масло).
5. Для приготування начинки, необхідно сир і часник натерти на тертці, додати сметану і перемішати. Викласти в середину кабачка начинку, прикрасити можна на ваш смак. Готово!
Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.