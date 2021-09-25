Топ-3 смачних страв з кабачків в духовці, які прикрасять ваш стіл

Перевірені рецепти приготування кабачків в духовці.

Якщо вам набридли одноманітні страви, або ж вичерпалися ідеї для вечері — у нас є чудовий варіант. Ми підготували рецепти легких, але дуже смачних страв з кабачків, які точно полюбить ваша сім’я.

Кабачки з картоплею

Кабачки з картоплею

Інгредієнти:

1 кабачок;

300 г картоплі;

рослинна олія для смаження.

Для соусу:

100 г сметани;

100 г майонезу;

3 зубчики часнику;

0.5 ч.л. солі;

пучок кропу;

75 г твердого сиру.

Приготування:

1. Кабачок і картоплю помити, висушити, нарізати тоненькими кружечками (приблизно 5 мм завширшки). Кожен кружок промокнути паперовою серветкою (щоб прибрати зайву вологу) і обсмажити в рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.

2. Приготувати соус. Кріп вимити, обсушити, дрібно нарізати. Часник очистити, пропустити через прес (або дрібно-дрібно нарізати) і змішати з сіллю (щоб часник випустив сік). В окремому посуді змішати сметану, майонез, сіль за смаком, часник і кріп, добре перемішати.

3. Твердий сир натерти на крупній тертці. Підсмажені овочі викласти (чергуючи) в порційні форми для запікання, залити сметанно-часниковим соусом і рівномірно посипати зверху сиром.

4. Духовку розігріти до 200 градусів. Запікати 20-25 хвилин.

5. Готову страву подавати на стіл гарячим (так смачніше). Смачного!

Фаршировані кабачки

Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

2 кабачка;

200 г грибів;

200 г мʼяса курки або індички;

1 цибулина;

1 червоний перець;

100 мл жирних вершків;

100 г твердого сиру;

зелень, сіль, перець за смаком;

рослинна олія.

Приготування:

1. Мʼясо і гриби помити і нарізати дрібними кубиками. Кабачки також вимити і нарізати кружечками, висотою 4-5 см. За допомогою ножа вирізати серцевину, але залишити не надто тонкі боки і дно. Повинні вийти "стаканчики".

2. На сковороді розігріти трохи рослинної олії і обсмажити індичку і гриби протягом приблизно 10-12 хвилин, постійно помішуючи.

3. Цибулю очистити, викласти в чашу блендера і гарненько подрібнити.

4. Мʼякуш, яку вирізали з кабачків дрібно нарізати.

5. Солодкий перець помити, очистити від насіння, і також дрібно нарізати.

6. Всі овочі додати в сковороду до мʼяса і грибів.

7. Смажити протягом 3-5 хвилин до мʼякості.

8. Також в сковороду додати сіль і перець за бажанням і смаком.

9. Потім в сковороду влити тонкою цівкою вершки і тушкувати до загустіння.

10. Готову начинку остудити, додати зелень і все перемішати.

10. Акуратно нафарширувати кабачки.

11. Сир натерти на дрібній терці і присипати кабачки.

12. Запікати 20-25 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

Кабачки-кишеньки

Кабачки-кишеньки

Інгредієнти:

2-3 кабачки;

сіль, перець або інші спеції за бажанням;

пшеничне борошно;

оливкова олія.

Начинка:

150 г твердого сиру;

2-3 ст.л. сметани;

2-3 зубчики часнику.

Приготування:

1. Кабачки вимити, обсушити і нарізати кільцями, товщиною приблизно 2 см. Надрізати посередині горизонтально, але не прорізати до кінця, щоб всередину можна було заховати начинку.

2. Посолити і поперчити на смак.

3. Обваляти трохи в борошні і обсмажити на олії з обох сторін (щоб вийшла гарна скоринка).

4. Потім необхідно викласти кабачки на серветку (вона прибере зайве масло).

5. Для приготування начинки, необхідно сир і часник натерти на тертці, додати сметану і перемішати. Викласти в середину кабачка начинку, прикрасити можна на ваш смак. Готово!

Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.