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Топ-3 смачних страв з кабачків в духовці, які прикрасять ваш стіл

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Страви з кабачків Новина оновлена 25 вересня 2021, 14:34
Страви з кабачків

Перевірені рецепти приготування кабачків в духовці.

Якщо вам набридли одноманітні страви, або ж вичерпалися ідеї для вечері — у нас є чудовий варіант. Ми підготували рецепти легких, але дуже смачних страв з кабачків, які точно полюбить ваша сім’я.

Кабачки з картоплею

Кабачки з картоплею
Кабачки з картоплею

Інгредієнти:

  • 1 кабачок;
  • 300 г картоплі;
  • рослинна олія для смаження.

 Для соусу:

  • 100 г сметани;
  • 100 г майонезу;
  • 3 зубчики часнику;
  • 0.5 ч.л. солі;
  • пучок кропу;
  • 75 г твердого сиру.

Приготування:

1. Кабачок і картоплю помити, висушити, нарізати тоненькими кружечками (приблизно 5 мм завширшки). Кожен кружок промокнути паперовою серветкою (щоб прибрати зайву вологу) і обсмажити в рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.

2. Приготувати соус. Кріп вимити, обсушити, дрібно нарізати. Часник очистити, пропустити через прес (або дрібно-дрібно нарізати) і змішати з сіллю (щоб часник випустив сік). В окремому посуді змішати сметану, майонез, сіль за смаком, часник і кріп, добре перемішати.

3. Твердий сир натерти на крупній тертці. Підсмажені овочі викласти (чергуючи) в порційні форми для запікання, залити сметанно-часниковим соусом і рівномірно посипати зверху сиром.

4. Духовку розігріти до 200 градусів. Запікати 20-25 хвилин.

5. Готову страву подавати на стіл гарячим (так смачніше). Смачного!

Фаршировані кабачки

Фаршировані кабачки
Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

  • 2 кабачка;
  • 200 г грибів;
  • 200 г мʼяса курки або індички;
  • 1 цибулина;
  • 1 червоний перець;
  • 100 мл жирних вершків;
  • 100 г твердого сиру;
  • зелень, сіль, перець за смаком;
  • рослинна олія.

Приготування:

1. Мʼясо і гриби помити і нарізати дрібними кубиками. Кабачки також вимити і нарізати кружечками, висотою 4-5 см. За допомогою ножа вирізати серцевину, але залишити не надто тонкі боки і дно. Повинні вийти "стаканчики".

2. На сковороді розігріти трохи рослинної олії і обсмажити індичку і гриби протягом приблизно 10-12 хвилин, постійно помішуючи.

3. Цибулю очистити, викласти в чашу блендера і гарненько подрібнити.

4. Мʼякуш, яку вирізали з кабачків дрібно нарізати.

5. Солодкий перець помити, очистити від насіння, і також дрібно нарізати.

6. Всі овочі додати в сковороду до мʼяса і грибів.

7. Смажити протягом 3-5 хвилин до мʼякості.

8. Також в сковороду додати сіль і перець за бажанням і смаком.

9. Потім в сковороду влити тонкою цівкою вершки і тушкувати до загустіння.

10. Готову начинку остудити, додати зелень і все перемішати.

10. Акуратно нафарширувати кабачки.

11. Сир натерти на дрібній терці і присипати кабачки.

12. Запікати 20-25 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

Кабачки-кишеньки

Кабачки-кишеньки
Кабачки-кишеньки

Інгредієнти:

  • 2-3 кабачки;
  • сіль, перець або інші спеції за бажанням;
  • пшеничне борошно;
  • оливкова олія.
  • Начинка:
  • 150 г твердого сиру;
  • 2-3 ст.л. сметани;
  • 2-3 зубчики часнику.

Приготування:

1. Кабачки вимити, обсушити і нарізати кільцями, товщиною приблизно 2 см. Надрізати посередині горизонтально, але не прорізати до кінця, щоб всередину можна було заховати начинку.

2. Посолити і поперчити на смак.

3. Обваляти трохи в борошні і обсмажити на олії з обох сторін (щоб вийшла гарна скоринка).

4. Потім необхідно викласти кабачки на серветку (вона прибере зайве масло).

5. Для приготування начинки, необхідно сир і часник натерти на тертці, додати сметану і перемішати. Викласти в середину кабачка начинку, прикрасити можна на ваш смак. Готово!

Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Рецепти з кабачків
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