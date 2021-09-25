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Топ-3 безумно вкусных блюд из кабачков в духовке, которые украсят ваш стол

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Блюда из кабачков Новость обновлена 25 сентября 2021, 14:34
Блюда из кабачков

Проверенные рецепты приготовления кабачков в духовке.

Если вам надоели однообразные блюда, или же исчерпались идеи для ужина — у нас есть замечательный вариант. Мы подготовили рецепты легких, но безумно вкусных блюд из кабачка, которые точно полюбит ваша семья.

Кабачки с картофелем

Кабачки с картофелем
Кабачки с картофелем

Ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 300 г картофеля;
  • Растительное масло для жарки.

Для соуса:

  • 100 г сметаны;
  • 100 г майонеза;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 0.5 ч.л. соли;
  • пучок укропа;
  • 75 г твердого сыра.

Приготовление:

1.   Кабачок и картофель помыть, высушить, нарезать тоненькими кружочками (примерно 5 мм шириной). Каждый кружок промокнуть бумажной салфеткой (чтобы убрать лишнюю влагу) и обжарить в растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

2.   Приготовить соус. Укроп вымыть, обсушить, мелко нарезать. Чеснок очистить, пропустить через чеснокодавку (или мелко-мелко нарезать) и смешать с солью (чтобы чеснок выпустил сок). В отдельной посуде смешать сметану, майонез, соль по вкусу, чеснок и укроп, хорошо перемешать.

3.   Твердый сыр натереть на крупной терке. Обжаренные овощи выложить (чередуя) в порционные формы для запекания, залить сметанно-чесночным соусом и равномерно посыпать сверху сыром.

4. Духовку разогреть до 200 градусов. Запекать 20-25 минут.

5.   Готовое блюдо подавать на стол горячим (так вкуснее). Приятного аппетита!

Фаршированные кабачки

Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 200 г грибов;
  • 200 г мяса курицы или индейки;
  • 1 луковица;
  • 1 красный перец;
  • 100 мл жирных сливок;
  • 100 г твердого сыра;
  • зелень, соль, перец по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление:

1. Мясо и грибы помыть и нарезать мелкими кубиками. Кабачки также вымыть и нарезать кружочками, высотой 4-5 см. С помощью ножа вырезать сердцевину, но оставить не слишком тонкие бока и дно. Должны получится "стаканчики ".

2. На сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить индейку и грибы в течение примерно 10-12 минут, постоянно помешивая. 

3. Лук очистить, выложить в чашу блендера и хорошенько измельчить. 

4. Мякоть, которую вырезали с кабачков мелко нарезать.

5. Сладкий перец помыть, очистить от семян, и также мелко нарезать. 

6. Все овощи добавить в сковороду к мясу и грибам. Жарить в течение 3-5 минут до мягкости. 

7. Также в сковороду добавить соль и перец по желанию и вкусу. 

8. Затем в сковороду влить тонкой струйкой сливки и тушить до загустения.

9. Готовую начинку остудить, добавить зелень и все перемешать.

10. Аккуратно нафаршировать кабачки. 

11. Сыр натереть на мелкую терку и присыпать кабачки.

12. Запекать 20-25 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

Кабачки-кармашки

Кабачки-кармашки
Кабачки-кармашки

Ингредиенты:

  • 2-3 кабачка;
  • соль, перец или другие специи по желанию;
  • пшеничная мука;
  • оливковое масло.

Начинка:

  • 150 г твердого сыра;
  • 2-3 ст.л. сметаны;
  • 2-3 зубчика чеснока.

Приготовление:

1. Кабачки вымыть, обсушить и нарезать кольцами, толщиной примерно 2 см. Надрезать посередине горизонтально, но не прорезать до конца, чтобы внутрь можно было спрятать начинку.  

2. Посолить и поперчить по вкусу.

3. Обвалять немного в муке и обжарить на растительном масле с обеих сторон (чтобы получилась красивая корочка).

4. Затем необходимо выложить кабачки на салфетку, (она уберет лишнее масло).

5. Для приготовления начинки, необходимо сыр и чеснок натереть, добавить сметану. Выложить внутрь кабачка начинку, украсить можно по вашему вкусу. Готово!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку рецептов различных вкусных блюд из кабачков на зиму.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Рецепты из кабачков
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