Топ-3 безумно вкусных блюд из кабачков в духовке, которые украсят ваш стол
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Проверенные рецепты приготовления кабачков в духовке.
Если вам надоели однообразные блюда, или же исчерпались идеи для ужина — у нас есть замечательный вариант. Мы подготовили рецепты легких, но безумно вкусных блюд из кабачка, которые точно полюбит ваша семья.
Кабачки с картофелем
Ингредиенты:
- 1 кабачок;
- 300 г картофеля;
- Растительное масло для жарки.
Для соуса:
- 100 г сметаны;
- 100 г майонеза;
- 3 зубчика чеснока;
- 0.5 ч.л. соли;
- пучок укропа;
- 75 г твердого сыра.
Приготовление:
1. Кабачок и картофель помыть, высушить, нарезать тоненькими кружочками (примерно 5 мм шириной). Каждый кружок промокнуть бумажной салфеткой (чтобы убрать лишнюю влагу) и обжарить в растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Приготовить соус. Укроп вымыть, обсушить, мелко нарезать. Чеснок очистить, пропустить через чеснокодавку (или мелко-мелко нарезать) и смешать с солью (чтобы чеснок выпустил сок). В отдельной посуде смешать сметану, майонез, соль по вкусу, чеснок и укроп, хорошо перемешать.
3. Твердый сыр натереть на крупной терке. Обжаренные овощи выложить (чередуя) в порционные формы для запекания, залить сметанно-чесночным соусом и равномерно посыпать сверху сыром.
4. Духовку разогреть до 200 градусов. Запекать 20-25 минут.
5. Готовое блюдо подавать на стол горячим (так вкуснее). Приятного аппетита!
Фаршированные кабачки
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 200 г грибов;
- 200 г мяса курицы или индейки;
- 1 луковица;
- 1 красный перец;
- 100 мл жирных сливок;
- 100 г твердого сыра;
- зелень, соль, перец по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление:
1. Мясо и грибы помыть и нарезать мелкими кубиками. Кабачки также вымыть и нарезать кружочками, высотой 4-5 см. С помощью ножа вырезать сердцевину, но оставить не слишком тонкие бока и дно. Должны получится "стаканчики ".
2. На сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить индейку и грибы в течение примерно 10-12 минут, постоянно помешивая.
3. Лук очистить, выложить в чашу блендера и хорошенько измельчить.
4. Мякоть, которую вырезали с кабачков мелко нарезать.
5. Сладкий перец помыть, очистить от семян, и также мелко нарезать.
6. Все овощи добавить в сковороду к мясу и грибам. Жарить в течение 3-5 минут до мягкости.
7. Также в сковороду добавить соль и перец по желанию и вкусу.
8. Затем в сковороду влить тонкой струйкой сливки и тушить до загустения.
9. Готовую начинку остудить, добавить зелень и все перемешать.
10. Аккуратно нафаршировать кабачки.
11. Сыр натереть на мелкую терку и присыпать кабачки.
12. Запекать 20-25 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
Кабачки-кармашки
Ингредиенты:
- 2-3 кабачка;
- соль, перец или другие специи по желанию;
- пшеничная мука;
- оливковое масло.
Начинка:
- 150 г твердого сыра;
- 2-3 ст.л. сметаны;
- 2-3 зубчика чеснока.
Приготовление:
1. Кабачки вымыть, обсушить и нарезать кольцами, толщиной примерно 2 см. Надрезать посередине горизонтально, но не прорезать до конца, чтобы внутрь можно было спрятать начинку.
2. Посолить и поперчить по вкусу.
3. Обвалять немного в муке и обжарить на растительном масле с обеих сторон (чтобы получилась красивая корочка).
4. Затем необходимо выложить кабачки на салфетку, (она уберет лишнее масло).
5. Для приготовления начинки, необходимо сыр и чеснок натереть, добавить сметану. Выложить внутрь кабачка начинку, украсить можно по вашему вкусу. Готово!
Ранее "Телеграф" публиковал подборку рецептов различных вкусных блюд из кабачков на зиму.
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