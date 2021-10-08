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Салат з зелених помідор на зиму: простий рецепт смачної закуски

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Легкий рецепт салату з зелених помідорів Новина оновлена 10 жовтня 2021, 11:04
Легкий рецепт салату з зелених помідорів

Смачна страва, яке може приготувати кожен

Зелені помідори — особлива любов господинь. Вони мають свій унікальний смак з ніжною родзинкою. Спеціально для вас «Телеграф» підготував максимально простий рецепт салату з зеленими помідорами, який здивує своїм смаком вас і ваших близьких.

Інгредієнти:

  • 3 кг зелених помідор;
  • 1,5 кг цибулі ріпчастої;
  • 1,5 кг солодкого перцю;
  • 1,5 кг моркви;
  • 100 г солі.

Для маринаду:

  • 300 г цукру;
  • 0,5 л рослинного масла;
  • 100-150 мл оцту;
  • 6-8 горошин чорного перцю;
  • 6-8 лаврових листів.

приготування:

1. Солодкий перець добре вимийте, очистіть від насіння і плодоніжок, наріжте невеликою соломкою.

2. Зелені помідори вимийте, наріжте невеликими шматочками.

3. Цибулю і моркву також очистіть і вимийте. Цибулю наріжте кільцями, а моркву натріть на крупній тертці.

4. Підготовлені овочі викладіть в емальовану каструлю, додайте сіль і залиште на 6-8 годин.

5. Приготуйте маринад. Злийте рідину з овочевої маси, яка утворилася під впливом солі. Додайте в неї рослинне масло, оцет, цукор, перець горошком і лавровий лист. Все перемішайте, доведіть до кипіння.

6. Гарячий маринад влийте в салатну масу, ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Потім, варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.

7. Гарячий салат викладіть в сухі, стерилізовані банки, накрийте кришками і закатайте.

8. Банки переверніть, накрийте ковдрою до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації дієтолога щодо харчування в осінній перідо.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Закуски #Домашній рецепт #Зелені помідори #легкі рецепти
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