Салат з зелених помідор на зиму: простий рецепт смачної закуски

Смачна страва, яке може приготувати кожен

Зелені помідори — особлива любов господинь. Вони мають свій унікальний смак з ніжною родзинкою. Спеціально для вас «Телеграф» підготував максимально простий рецепт салату з зеленими помідорами, який здивує своїм смаком вас і ваших близьких.

Інгредієнти:

3 кг зелених помідор;

1,5 кг цибулі ріпчастої;

1,5 кг солодкого перцю;

1,5 кг моркви;

100 г солі.

Для маринаду:

300 г цукру;

0,5 л рослинного масла;

100-150 мл оцту;

6-8 горошин чорного перцю;

6-8 лаврових листів.

приготування:

1. Солодкий перець добре вимийте, очистіть від насіння і плодоніжок, наріжте невеликою соломкою.

2. Зелені помідори вимийте, наріжте невеликими шматочками.

3. Цибулю і моркву також очистіть і вимийте. Цибулю наріжте кільцями, а моркву натріть на крупній тертці.

4. Підготовлені овочі викладіть в емальовану каструлю, додайте сіль і залиште на 6-8 годин.

5. Приготуйте маринад. Злийте рідину з овочевої маси, яка утворилася під впливом солі. Додайте в неї рослинне масло, оцет, цукор, перець горошком і лавровий лист. Все перемішайте, доведіть до кипіння.

6. Гарячий маринад влийте в салатну масу, ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Потім, варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.

7. Гарячий салат викладіть в сухі, стерилізовані банки, накрийте кришками і закатайте.

8. Банки переверніть, накрийте ковдрою до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації дієтолога щодо харчування в осінній перідо.