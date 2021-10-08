Салат з зелених помідор на зиму: простий рецепт смачної закуски
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Смачна страва, яке може приготувати кожен
Зелені помідори — особлива любов господинь. Вони мають свій унікальний смак з ніжною родзинкою. Спеціально для вас «Телеграф» підготував максимально простий рецепт салату з зеленими помідорами, який здивує своїм смаком вас і ваших близьких.
Інгредієнти:
- 3 кг зелених помідор;
- 1,5 кг цибулі ріпчастої;
- 1,5 кг солодкого перцю;
- 1,5 кг моркви;
- 100 г солі.
Для маринаду:
- 300 г цукру;
- 0,5 л рослинного масла;
- 100-150 мл оцту;
- 6-8 горошин чорного перцю;
- 6-8 лаврових листів.
приготування:
1. Солодкий перець добре вимийте, очистіть від насіння і плодоніжок, наріжте невеликою соломкою.
2. Зелені помідори вимийте, наріжте невеликими шматочками.
3. Цибулю і моркву також очистіть і вимийте. Цибулю наріжте кільцями, а моркву натріть на крупній тертці.
4. Підготовлені овочі викладіть в емальовану каструлю, додайте сіль і залиште на 6-8 годин.
5. Приготуйте маринад. Злийте рідину з овочевої маси, яка утворилася під впливом солі. Додайте в неї рослинне масло, оцет, цукор, перець горошком і лавровий лист. Все перемішайте, доведіть до кипіння.
6. Гарячий маринад влийте в салатну масу, ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Потім, варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.
7. Гарячий салат викладіть в сухі, стерилізовані банки, накрийте кришками і закатайте.
8. Банки переверніть, накрийте ковдрою до повного охолодження.
Раніше "Телеграф" публікував рекомендації дієтолога щодо харчування в осінній перідо.
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