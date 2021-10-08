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Салат из зеленых помидор на зиму: простой рецепт вкусной закуски

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Легкий рецепт салата с зеленых помидор Новость обновлена 10 октября 2021, 11:04
Легкий рецепт салата с зеленых помидор

Вкусное блюдо, которое может приготовить каждый

Зеленые помидоры – особая любовь хозяюшек. Они имеют свой уникальный вкус с нежной изюминкой. Специально для вас «Телеграф» подготовил максимально простой рецепт салата с зелеными помидорами, который удивит своим вкусом вас и ваших близких.

Ингредиенты: 

  • 3 кг зеленых помидор;
  • 1,5 кг лука репчатого;
  • 1,5 кг сладкого перца;
  • 1,5 кг моркови;
  • 100 г соли.

Для маринада:

  • 300 г сахара;
  • 0,5 л растительного масла;
  • 100-150 мл уксуса;
  • 6-8 горошин черного перца;
  • 6-8 лавровых листов.

Приготовление:

1. Сладкий перец хорошо вымойте, очистите от семян и плодоножек, нарежьте небольшой соломкой. 

2. Зеленые помидоры вымойте, нарежьте небольшими дольками.

3. Лук и морковь также очистите и вымойте. Лук нарежьте кольцами, а морковь натрите на большой терке.

4. Подготовленные овощи выложите в эмалированную кастрюлю, добавьте соль и оставьте на 6-8 часов.

5. Приготовьте маринад. Слейте жидкость из овощной массы, которая образовалась под воздействием соли. Добавьте в нее растительное масло, уксус, сахар, перец горошком и лавровый лист. Все перемешайте, доведите до кипения.

6. Горячий маринад влейте в салатную массу, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем, варите 30 минут, периодически помешивая. 

7. Горячий салат выложите в сухие, стерилизованные банки, накройте крышками и закатайте.

8. Банки переверните, накройте одеялом до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яичницы-глазуньи с жареными зелеными помидорами.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Закуски #Домашний рецепт #Зеленые помидоры #легкие рецепти
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