Салат из зеленых помидор на зиму: простой рецепт вкусной закуски
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Вкусное блюдо, которое может приготовить каждый
Зеленые помидоры – особая любовь хозяюшек. Они имеют свой уникальный вкус с нежной изюминкой. Специально для вас «Телеграф» подготовил максимально простой рецепт салата с зелеными помидорами, который удивит своим вкусом вас и ваших близких.
Ингредиенты:
- 3 кг зеленых помидор;
- 1,5 кг лука репчатого;
- 1,5 кг сладкого перца;
- 1,5 кг моркови;
- 100 г соли.
Для маринада:
- 300 г сахара;
- 0,5 л растительного масла;
- 100-150 мл уксуса;
- 6-8 горошин черного перца;
- 6-8 лавровых листов.
Приготовление:
1. Сладкий перец хорошо вымойте, очистите от семян и плодоножек, нарежьте небольшой соломкой.
2. Зеленые помидоры вымойте, нарежьте небольшими дольками.
3. Лук и морковь также очистите и вымойте. Лук нарежьте кольцами, а морковь натрите на большой терке.
4. Подготовленные овощи выложите в эмалированную кастрюлю, добавьте соль и оставьте на 6-8 часов.
5. Приготовьте маринад. Слейте жидкость из овощной массы, которая образовалась под воздействием соли. Добавьте в нее растительное масло, уксус, сахар, перец горошком и лавровый лист. Все перемешайте, доведите до кипения.
6. Горячий маринад влейте в салатную массу, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем, варите 30 минут, периодически помешивая.
7. Горячий салат выложите в сухие, стерилизованные банки, накройте крышками и закатайте.
8. Банки переверните, накройте одеялом до полного охлаждения.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яичницы-глазуньи с жареными зелеными помидорами.
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