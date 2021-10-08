Салат из зеленых помидор на зиму: простой рецепт вкусной закуски

Вкусное блюдо, которое может приготовить каждый

Зеленые помидоры – особая любовь хозяюшек. Они имеют свой уникальный вкус с нежной изюминкой. Специально для вас «Телеграф» подготовил максимально простой рецепт салата с зелеными помидорами, который удивит своим вкусом вас и ваших близких.

Ингредиенты:

3 кг зеленых помидор;

1,5 кг лука репчатого;

1,5 кг сладкого перца;

1,5 кг моркови;

100 г соли.

Для маринада:

300 г сахара;

0,5 л растительного масла;

100-150 мл уксуса;

6-8 горошин черного перца;

6-8 лавровых листов.

Приготовление:

1. Сладкий перец хорошо вымойте, очистите от семян и плодоножек, нарежьте небольшой соломкой.

2. Зеленые помидоры вымойте, нарежьте небольшими дольками.

3. Лук и морковь также очистите и вымойте. Лук нарежьте кольцами, а морковь натрите на большой терке.

4. Подготовленные овощи выложите в эмалированную кастрюлю, добавьте соль и оставьте на 6-8 часов.

5. Приготовьте маринад. Слейте жидкость из овощной массы, которая образовалась под воздействием соли. Добавьте в нее растительное масло, уксус, сахар, перец горошком и лавровый лист. Все перемешайте, доведите до кипения.

6. Горячий маринад влейте в салатную массу, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем, варите 30 минут, периодически помешивая.

7. Горячий салат выложите в сухие, стерилизованные банки, накройте крышками и закатайте.

8. Банки переверните, накройте одеялом до полного охлаждения.

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