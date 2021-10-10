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Як зробити картоплю в духовці хрусткою: секретний рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Хрустка картопля в духовці — кілька секретів в одному рецепті Новина оновлена 10 жовтня 2021, 16:16
Хрустка картопля в духовці — кілька секретів в одному рецепті

Така картопля дуже хороша як самостійна страва

Гарніри з картоплі улюблені багатьма. Це і смажена картопля, і відварна, і тушкована, і запечена, і ніжне пюре, і картопля фрі.

Цього разу приготуємо смачну картоплю з хрусткою скоринкою в духовці. Це дуже просто, але потрібно знати пару секретів приготування такого гарніру, який, до речі, можна подавати як самостійну страву, тільки з овочами або відповідним соусом.

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг;
  • рафінована рослинна олія — 70 мл;
  • часник — 2-3 зубчики (за бажанням);
  • сіль, чорний мелений перець, інші спеції — за смаком;
  • сушена зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

  • Картоплю почистіть і помийте, потім розріжте кожну бульбу на 4-6 однакових частин. Для рівномірного запікання шматочки повинні бути приблизно однакової товщини і обсушені на паперовому рушнику.
  • Складіть вибрані спеції в глибоку миску, додайте олію, сіль, сушену зелень і видавлений часник (за бажанням). Перемішайте.
  • Опустіть в отриману суміш скибочки картоплі. Перемішайте, щоб вони змочилися олією з кожного боку. Залиште на 7-10 хвилин для просочення при кімнатній температурі.
  • Розігрійте духовку до 180-200 градусів. Деко змастіть олією, викладіть картоплю в один ряд так, щоб скибочки не торкалися один одного. Зверху полийте залишками олії.
  • Запікайте скибочки в духовці 30-40 хвилин (час залежить від товщини) до золотистого кольору.
  • Дістаньте хрустку картоплю з духовки і подайте гарячою як окрему страву або як гарнір до м’яса. Повторно розігріта картопля втрачає хруст.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом голубців з картоплею, заправлених сметаною.

Теги:
#Рецепти #Картопля
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