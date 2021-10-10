Как сделать картошку в духовке хрустящей: секретный рецепт
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Такой картофель очень хорош как самостоятельное блюдо
Гарниры из картофеля любимы многими. Это и жареная картошка, и отварная, и тушеная, и запеченная, и нежное пюре, и картофель фри, который в мире могут подавать за целых 200 долларов США (примерно 5,4 тысячи гривен).
В этот раз приготовим вкусный картофель с хрустящей корочкой в духовке. Это очень просто, но нужно знать пару секретов приготовления такого гарнира, который, кстати, можно подавать как самостоятельно блюдо, только с овощами или подходящим соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- рафинированное растительное масло – 70 мл;
- чеснок – 2-3 зубчика (по желанию);
- соль, черный молотый перец, другие специи – по вкусу;
- сушеная зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель почистите и помойте, затем разрежьте каждый клубень на 4-6 одинаковых частей. Для равномерного запекания кусочки должны быть примерно одинаковой толщины и обсушены на бумажном полотенце.
- Сложите выбранные специи в глубокую миску, добавьте растительное масло, соль, сушеную зелень и выдавленный чеснок (по желанию). Перемешайте.
- Опустите в полученную смесь дольки картошки. Перемешайте, чтобы ломтики смочились маслом с каждой стороны. Оставьте на 7-10 минут для пропитки при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 180-200 градусов. Противень смажьте растительным маслом, выложите дольки в один ряд так, чтобы они не прикасались друг с другом. Сверху полейте остатками масла.
- Запекайте ломтики в духовке 30-40 минут (время зависит от толщины) до золотистого цвета.
- Достаньте хрустящую картошку из духовки и подайте горячей как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Повторно разогретая картошка теряет хруст.
Ранее "Телеграф" делился простым рецептом голубцов с картофелем, заправленных сметаной.
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