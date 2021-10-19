Суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного кетчупу

Кулінар зазначає, що сливи надають кетчупу особливі нотки смаку.

Кетчуп — це соус з томатів і прянощів. Всі так звикли і всім так нормально. А що якщо приготувати його зі слив?

Таким незвичайним рецептом популярного соусу у себе на сторінці в Інстаграм поділився суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар і ресторатор Володимир Ярославський.

"Кетчуп зі слив! Чому кетчуп — тому що з відповідним ароматом і з дуже схожим смаком, і навіть за кольором схожий" — уточнює Ярославський.

Кетчуп зі слив: інгредієнти

700г очищених слив сорту "Угорка"

200г томатів червоних

3 зубки часнику

70г цукру

3 столові ложки оцту з сидру (Можна замінити на яблучний або винний)

Сіль за смаком

50г води

Розмарин і чебрець — трохи

Кориця — велика паличка

Гвоздика — 15 шт

Мелений імбир — за бажанням

Чорний і запашний перець

Паприка.

Кетчуп зі слив: приготування

Очистіть сливи від кісточок і покладіть в сотейник. Додайте томати шматочками, часник, цукор, оцет, сіль, воду, розмарин і чебрець. Також покладіть паличку кориці. Поставте все на плиту на середній вогонь, доведіть до кипіння і тушкуйте на маленькому вогні приблизно 45 хвилин, періодично помішуючи. Коли все уварилось і зменшилось майже вдвічі, приберіть корицю і трави, і перебийте суміш блендером — в однорідну масу. Обов’язково перетріть все через сито. Додайте спеції, що залишилися.

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