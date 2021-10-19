Суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного кетчупу
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Кулінар зазначає, що сливи надають кетчупу особливі нотки смаку.
Кетчуп — це соус з томатів і прянощів. Всі так звикли і всім так нормально. А що якщо приготувати його зі слив?
Таким незвичайним рецептом популярного соусу у себе на сторінці в Інстаграм поділився суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар і ресторатор Володимир Ярославський.
"Кетчуп зі слив! Чому кетчуп — тому що з відповідним ароматом і з дуже схожим смаком, і навіть за кольором схожий" — уточнює Ярославський.
Кетчуп зі слив: інгредієнти
- 700г очищених слив сорту "Угорка"
- 200г томатів червоних
- 3 зубки часнику
- 70г цукру
- 3 столові ложки оцту з сидру (Можна замінити на яблучний або винний)
- Сіль за смаком
- 50г води
- Розмарин і чебрець — трохи
- Кориця — велика паличка
- Гвоздика — 15 шт
- Мелений імбир — за бажанням
- Чорний і запашний перець
- Паприка.
Кетчуп зі слив: приготування
- Очистіть сливи від кісточок і покладіть в сотейник. Додайте томати шматочками, часник, цукор, оцет, сіль, воду, розмарин і чебрець. Також покладіть паличку кориці.
- Поставте все на плиту на середній вогонь, доведіть до кипіння і тушкуйте на маленькому вогні приблизно 45 хвилин, періодично помішуючи.
- Коли все уварилось і зменшилось майже вдвічі, приберіть корицю і трави, і перебийте суміш блендером — в однорідну масу.
- Обов’язково перетріть все через сито.
- Додайте спеції, що залишилися.
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