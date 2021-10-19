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Суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного кетчупу

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
24
Як приготувати соус зі слив Новина оновлена 19 жовтня 2021, 14:22
Як приготувати соус зі слив

Кулінар зазначає, що сливи надають кетчупу особливі нотки смаку.

Кетчуп — це соус з томатів і прянощів. Всі так звикли і всім так нормально. А що якщо приготувати його зі слив?

Таким незвичайним рецептом популярного соусу у себе на сторінці в Інстаграм поділився суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар і ресторатор Володимир Ярославський.

"Кетчуп зі слив! Чому кетчуп — тому що з відповідним ароматом і з дуже схожим смаком, і навіть за кольором схожий" — уточнює Ярославський.

Кетчуп зі слив: інгредієнти

  • 700г очищених слив сорту "Угорка"
  • 200г томатів червоних
  • 3 зубки часнику
  • 70г цукру
  • 3 столові ложки оцту з сидру (Можна замінити на яблучний або винний)
  • Сіль за смаком
  • 50г води
  • Розмарин і чебрець — трохи
  • Кориця — велика паличка
  • Гвоздика — 15 шт
  • Мелений імбир — за бажанням
  • Чорний і запашний перець
  • Паприка.

Кетчуп зі слив: приготування

  1. Очистіть сливи від кісточок і покладіть в сотейник. Додайте томати шматочками, часник, цукор, оцет, сіль, воду, розмарин і чебрець. Також покладіть паличку кориці.
  2. Поставте все на плиту на середній вогонь, доведіть до кипіння і тушкуйте на маленькому вогні приблизно 45 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Коли все уварилось і зменшилось майже вдвічі, приберіть корицю і трави, і перебийте суміш блендером — в однорідну масу.
  4. Обов’язково перетріть все через сито.
  5. Додайте спеції, що залишилися.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного і корисного гарбузового пирога.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Кетчуп #Володимир Ярославський
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