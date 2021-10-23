Простий рецепт класичної солянки з картоплею

Страва виходить неймовірно наваристою і ароматною.

Солянка — досить ситна і надзвичайно смачна страва. Немає єдиного і правильного рецепту її приготування, адже в список інгредієнтів можна додавати різні ковбаски, сосиски, балик і все, що любите. Спеціально для вас, "Телеграф" підготував свій рецепт смачної солянки.

Солянка з картоплею

Інгредієнти:

Мʼясо (свинина або телятина) – 300 г;

Ковбаски, шинка та ін. м’ясні продукти – 300 г;

Картопля — 2-3 шт;

Морква - 1 шт;

Цибуля – 1 шт;

Лавровий лист – 1-2 шт;

Томатна паста – 3 ст.л.

Мариновані огірки – орієнтовно 200 г;

Сіль та мелений перець;

Маслини;

Лимон;

Рослинна олія.

Приготування:

Кількість інгредієнтів розрахована на каструлю 3-4 літра. Мʼясо промити, нарізати невеликими кубиками і підсмажити на рослинній олії до готовності. Моркву та цибулю очистити, промити і також нарізати кубиками, просмажити на олії до золотистого кольору, додати томатну пасту і протушкувати декілька хвилин. Огірки та почищену картоплю також нарізати кубиками. В каструлю налити воду. Додати картоплю і проварити 5-7 хвилин. Після цього додати підсмажену свинину або телятину і також тушковані моркву та цибулю. В кінці, коли картопля буде практично зварена додати інші м’ясні продукти, огірки, маслини, лавровий лист, сіль та перець. Якщо на смак не вистачає кислоти, можна додати маринаду з огірків. Накрити кришкою і дати настоятись 10-15 хвилин. При подачі, в кожну тарілку додати шматочок лимону. Смачного!

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