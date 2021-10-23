Простий рецепт класичної солянки з картоплею
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Страва виходить неймовірно наваристою і ароматною.
Солянка — досить ситна і надзвичайно смачна страва. Немає єдиного і правильного рецепту її приготування, адже в список інгредієнтів можна додавати різні ковбаски, сосиски, балик і все, що любите. Спеціально для вас, "Телеграф" підготував свій рецепт смачної солянки.
Солянка з картоплею
Інгредієнти:
- Мʼясо (свинина або телятина) – 300 г;
- Ковбаски, шинка та ін. м’ясні продукти – 300 г;
- Картопля — 2-3 шт;
- Морква - 1 шт;
- Цибуля – 1 шт;
- Лавровий лист – 1-2 шт;
- Томатна паста – 3 ст.л.
- Мариновані огірки – орієнтовно 200 г;
- Сіль та мелений перець;
- Маслини;
- Лимон;
- Рослинна олія.
Приготування:
- Кількість інгредієнтів розрахована на каструлю 3-4 літра.
- Мʼясо промити, нарізати невеликими кубиками і підсмажити на рослинній олії до готовності.
- Моркву та цибулю очистити, промити і також нарізати кубиками, просмажити на олії до золотистого кольору, додати томатну пасту і протушкувати декілька хвилин.
- Огірки та почищену картоплю також нарізати кубиками.
- В каструлю налити воду. Додати картоплю і проварити 5-7 хвилин. Після цього додати підсмажену свинину або телятину і також тушковані моркву та цибулю. В кінці, коли картопля буде практично зварена додати інші м’ясні продукти, огірки, маслини, лавровий лист, сіль та перець. Якщо на смак не вистачає кислоти, можна додати маринаду з огірків. Накрити кришкою і дати настоятись 10-15 хвилин.
- При подачі, в кожну тарілку додати шматочок лимону. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт авторського борщу від судді "Майстер Шефа".
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