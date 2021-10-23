Рус

Простий рецепт класичної солянки з картоплею

Автор
Яна Жарєнова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
Рецепт класичної солянки Новина оновлена 23 жовтня 2021, 12:19
Рецепт класичної солянки

Страва виходить неймовірно наваристою і ароматною.

Солянка — досить ситна і надзвичайно смачна страва. Немає єдиного і правильного рецепту її приготування, адже в список інгредієнтів можна додавати різні ковбаски, сосиски, балик і все, що любите. Спеціально для вас, "Телеграф" підготував свій рецепт смачної солянки.

Солянка з картоплею

Інгредієнти:

  • Мʼясо (свинина або телятина) – 300 г;
  • Ковбаски, шинка та ін. м’ясні продукти – 300 г;
  • Картопля — 2-3 шт;
  • Морква - 1 шт;
  • Цибуля – 1 шт;
  • Лавровий лист – 1-2 шт;
  • Томатна паста – 3 ст.л.
  • Мариновані огірки – орієнтовно 200 г;
  • Сіль та мелений перець;
  • Маслини;
  • Лимон;
  • Рослинна олія. 

Приготування:

  1. Кількість інгредієнтів розрахована на каструлю 3-4 літра.
  2. Мʼясо промити, нарізати невеликими кубиками і підсмажити на рослинній олії до готовності.
  3. Моркву та цибулю очистити, промити і також нарізати кубиками, просмажити на олії до золотистого кольору, додати томатну пасту і протушкувати декілька хвилин.
  4. Огірки та почищену картоплю також нарізати кубиками. 
  5. В каструлю налити воду. Додати картоплю і проварити 5-7 хвилин. Після цього додати підсмажену свинину або телятину і також тушковані моркву та цибулю. В кінці, коли картопля буде практично зварена додати інші м’ясні продукти, огірки, маслини, лавровий лист, сіль та перець. Якщо на смак не вистачає кислоти, можна додати маринаду з огірків. Накрити кришкою і дати настоятись 10-15 хвилин.
  6. При подачі, в кожну тарілку додати шматочок лимону. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт авторського борщу від судді "Майстер Шефа".

Теги:
#Рецепт #Суп #Солянка
Червона зона
Україна
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Червона зона
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Категорія
Генерал Ігор Романенко
Перемир’я на Донбасі у 2020-му працювало лише тому, що Путін хотів зробити з нього Придністров’ї-2, — генерал
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Заморозки на грунті.
В Україну йде похолодання до -5 ° C: кому не пощастить найбільше
Дата публікації
Категорія
В Україні поставили рекорд вакцинації
Госпіталізацій більше, видужалих менше: яка обстановка з COVID-19 в Україні на 23 жовтня