Простой рецепт классической солянки с картофелем
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Блюдо получается невероятно наваристым и ароматным.
Солянка — достаточно сытное и чрезвычайно вкусное блюдо, хотя для некоторых людей она может быть и вредна. Нет единого и правильного рецепта ее приготовления, ведь в список ингредиентов можно добавлять различные колбаски, сосиски, балык и все, что любите. Специально для вас, "Телеграф" подготовил свой рецепт вкуснейшей солянки.
Солянка с картофелем
Ингредиенты:
- Мясо (свинина или телятина) - 300 г;
- Колбаски, ветчина и др. мясные продукты - 300 г;
- Картофель - 2-3 шт;
- Морковь - 1 шт;
- Лук - 1 шт;
- Лавровый лист - 1-2 шт;
- Томатная паста - 3 ст.л.
- Маринованные огурцы - ориентировочно 200 г;
- Соль и молотый перец;
- Маслины;
- Лимон;
- Растительное масло.
Приготовление:
- Количество ингредиентов рас читано на кастрюлю 3-4 литра.
- Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками и поджарить на растительном масле до готовности.
- Морковь и лук очистить, промыть и также нарезать кубиками, поджарить на масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и тушить несколько минут.
- Огурцы и почищенный картофель также нарезать кубиками.
- В кастрюлю налить воду. Добавить картофель и проварить 5-7 минут. После этого добавить жареную свинину или телятину и тушеные морковь и лук. В конце, когда картофель будет практически вареный, добавить другие мясные продукты, огурцы, маслины, лавровый лист, соль и перец. Если на вкус не хватает кислоты, можно добавить маринад из огурцов. Накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
- При подаче, в каждую тарелку добавить кусочек лимона. Приятного аппетита!
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