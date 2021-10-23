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Простой рецепт классической солянки с картофелем

Автор
Яна Жаренова
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Рецепт классической солянки Новость обновлена 23 октября 2021, 12:19
Рецепт классической солянки

Блюдо получается невероятно наваристым и ароматным.

Солянка — достаточно сытное и чрезвычайно вкусное блюдо, хотя для некоторых людей она может быть и вредна. Нет единого и правильного рецепта ее приготовления, ведь в список ингредиентов можно добавлять различные колбаски, сосиски, балык и все, что любите. Специально для вас, "Телеграф" подготовил свой рецепт вкуснейшей солянки.

Солянка с картофелем

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина или телятина) - 300 г;
  • Колбаски, ветчина и др. мясные продукты - 300 г;
  • Картофель - 2-3 шт;
  • Морковь - 1 шт;
  • Лук - 1 шт;
  • Лавровый лист - 1-2 шт;
  • Томатная паста - 3 ст.л.
  • Маринованные огурцы - ориентировочно 200 г;
  • Соль и молотый перец;
  • Маслины;
  • Лимон;
  • Растительное масло.

Приготовление:

  1. Количество ингредиентов рас читано на кастрюлю 3-4 литра.
  2. Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками и поджарить на растительном масле до готовности.
  3. Морковь и лук очистить, промыть и также нарезать кубиками, поджарить на масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и тушить несколько минут.
  4. Огурцы и почищенный картофель также нарезать кубиками.
  5. В кастрюлю налить воду. Добавить картофель и проварить 5-7 минут. После этого добавить жареную свинину или телятину и тушеные морковь и лук. В конце, когда картофель будет практически вареный, добавить другие мясные продукты, огурцы, маслины, лавровый лист, соль и перец. Если на вкус не хватает кислоты, можно добавить маринад из огурцов. Накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
  6. При подаче, в каждую тарелку добавить кусочек лимона. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт авторского борща от судьи "Мастер Шефа".

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#Рецепт #Суп #Солянка
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