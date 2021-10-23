Простой рецепт классической солянки с картофелем

Блюдо получается невероятно наваристым и ароматным.

Солянка — достаточно сытное и чрезвычайно вкусное блюдо, хотя для некоторых людей она может быть и вредна. Нет единого и правильного рецепта ее приготовления, ведь в список ингредиентов можно добавлять различные колбаски, сосиски, балык и все, что любите. Специально для вас, "Телеграф" подготовил свой рецепт вкуснейшей солянки.

Солянка с картофелем

Ингредиенты:

Мясо (свинина или телятина) - 300 г;

Колбаски, ветчина и др. мясные продукты - 300 г;

Картофель - 2-3 шт;

Морковь - 1 шт;

Лук - 1 шт;

Лавровый лист - 1-2 шт;

Томатная паста - 3 ст.л.

Маринованные огурцы - ориентировочно 200 г;

Соль и молотый перец;

Маслины;

Лимон;

Растительное масло.

Приготовление:

Количество ингредиентов рас читано на кастрюлю 3-4 литра. Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками и поджарить на растительном масле до готовности. Морковь и лук очистить, промыть и также нарезать кубиками, поджарить на масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и тушить несколько минут. Огурцы и почищенный картофель также нарезать кубиками. В кастрюлю налить воду. Добавить картофель и проварить 5-7 минут. После этого добавить жареную свинину или телятину и тушеные морковь и лук. В конце, когда картофель будет практически вареный, добавить другие мясные продукты, огурцы, маслины, лавровый лист, соль и перец. Если на вкус не хватает кислоты, можно добавить маринад из огурцов. Накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. При подаче, в каждую тарелку добавить кусочек лимона. Приятного аппетита!

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